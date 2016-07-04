 Протести в Албанії: під час спроби штурму парламенту є поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2019

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Новини

Протести в Албанії: під час спроби штурму парламенту є поранені

Під час антиурядових протестів у столиці Албанії Тирані демонстранти намагалися прорватися до будівлі парламенту. Внаслідок зіткнень з правоохоронцями було поранено кількох людей.

Антиурядові протести у Тирані

Антиурядові протести у Тирані

У албанській столиці Тирані тисячі демонстрантів протестували з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Еді Рами. Під час акції у суботу, 13 квітня, група протестувальників намагалась прорватися через поліцейський кордон до будівлі парламенту. Вони кидали у правоохоронців каміння та димові шашки, а також підпалили припаркований біля будівлі автомобіль. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ та кийки.

Внаслідок сутичок поранення отримали 15 демонстрантів, повідомила опозиційна Демократична партія, передає агенція AFP. За даними міністерства внутрішніх справ Албанії, також були поранені щонайменше п'ятеро поліцейських. Травми отримали і журналісти, передають місцеві ЗМІ.

Протестувальники та правоохоронці

Протестувальники та правоохоронці

Протестувальники обвинувачують соціалістичний уряд Еді Рами в корупції та фальсифікації результатів виборів. Протягом кількох останніх місяців у країні відбуваються протести з вимогою відставки уряду. Лідер Демократичної партії Албанії Люльзім Баша закликав до продовження протестів. "Я закликаю вас до опору і повстання, щоб вигнати Раму", - заявив він під час виступу перед натовпом. Він також зазначив, що у країні мають пройти дострокові вибори та запроваджений перехідний уряд. Своєю чергою Еді Рама засудив насильство, заявивши, що опозиційні партії перебувають на шляху самознищення.

Лідер Демократичної партії Албанії Люльзім Баша

Лідер Демократичної партії Албанії Люльзім Баша

Еді Рама обіймає посаду прем'єра Албанії з 2013 року, а в червні 2017 року він був обраний на другий термін. Країна з населенням 2,9 мільйона людей є однією з найбідніших у Європі. Албанія є членом НАТО з 2009 року.

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Антиурядові протести в Албанії: щонайменше шестеро потерпілих

Протестувальники намагалися прорватися в адміністрацію прем'єра, якого вони обвинувачують у корупції та зв'язках з криміналом. Внаслідок сутичок ушкоджень зазнали щонайменше шестеро людей. (16.02.2019)  

У столиці Албанії демонстранти намагалися прорватися до парламенту

У столиці Албанії Тирані учасники антиурядової демонстрації намагалися прорватися до парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети. (16.03.2019)  

Албанія відмовилася створювати для ЄС центр прийому біженців

Албанія не хоче створювати центр прийому мігрантів, які прямують до Євросоюзу. Країну не спокушає навіть можливість членства в ЄС в обмін на підтримку з розміщенням шукачів притулку. (27.06.2018)  

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