Протести в Албанії: під час спроби штурму парламенту є поранені

У албанській столиці Тирані тисячі демонстрантів протестували з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Еді Рами. Під час акції у суботу, 13 квітня, група протестувальників намагалась прорватися через поліцейський кордон до будівлі парламенту. Вони кидали у правоохоронців каміння та димові шашки, а також підпалили припаркований біля будівлі автомобіль. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ та кийки.

Внаслідок сутичок поранення отримали 15 демонстрантів, повідомила опозиційна Демократична партія, передає агенція AFP. За даними міністерства внутрішніх справ Албанії, також були поранені щонайменше п'ятеро поліцейських. Травми отримали і журналісти, передають місцеві ЗМІ.

Протестувальники та правоохоронці

Протестувальники обвинувачують соціалістичний уряд Еді Рами в корупції та фальсифікації результатів виборів. Протягом кількох останніх місяців у країні відбуваються протести з вимогою відставки уряду. Лідер Демократичної партії Албанії Люльзім Баша закликав до продовження протестів. "Я закликаю вас до опору і повстання, щоб вигнати Раму", - заявив він під час виступу перед натовпом. Він також зазначив, що у країні мають пройти дострокові вибори та запроваджений перехідний уряд. Своєю чергою Еді Рама засудив насильство, заявивши, що опозиційні партії перебувають на шляху самознищення.

Лідер Демократичної партії Албанії Люльзім Баша

Еді Рама обіймає посаду прем'єра Албанії з 2013 року, а в червні 2017 року він був обраний на другий термін. Країна з населенням 2,9 мільйона людей є однією з найбідніших у Європі. Албанія є членом НАТО з 2009 року.