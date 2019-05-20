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У рубриці "Простими словами про складне" DW у доступній формі за допомогою анімованих відео пояснює і дає відповіді на важливі для розуміння світу питання.
Реформи, механізми, феномени - життя сповнене складних і не завжди зрозумілих речей. Як працює "безвіз" ЄС для українців? Як спроектувати дитину за власним "дизайном"? Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС? Відповіді на ці та інші запитання - в наших анімованих відео.
313 кілограмів харчових продуктів у Німеччині щосекунди опиняються на смітнику. Це лише одна з шокуючих цифр, коли йдеться про суспільство споживання у Німеччині. Ще більше фактів про марнотратство - у сюжеті DW.
"Торговельні війни - це добре, їх легко виграти", - написав колись Дональд Трамп у своєму Twitter. Відтоді президент США запровадив мита проти низки країн, зокрема ЄС, розпочавши тим самим торгівельну війну. Розповідаємо простими словами, що це таке.
Президент США Дональд Трамп - прибічник протекціонізму. Утім, лідери країн, що вирішують підтримувати вітчизняні економіки шляхом протекціонізму, ризикують довести їх до фінансової кризи або дефолту. США вже має такі приклади в історії.