У рубриці "Простими словами про складне" DW у доступній формі за допомогою анімованих відео пояснює і дає відповіді на важливі для розуміння світу питання.

Реформи, механізми, феномени - життя сповнене складних і не завжди зрозумілих речей. Як працює "безвіз" ЄС для українців? Як спроектувати дитину за власним "дизайном"? Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС? Відповіді на ці та інші запитання - в наших анімованих відео.