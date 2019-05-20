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Простими словами про складне

У рубриці "Простими словами про складне" DW у доступній формі за допомогою анімованих відео пояснює і дає відповіді на важливі для розуміння світу питання.

Реформи, механізми, феномени - життя сповнене складних і не завжди зрозумілих речей. Як працює "безвіз" ЄС для українців? Як спроектувати дитину за власним "дизайном"? Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС? Відповіді на ці та інші запитання - в наших анімованих відео.

Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (відео)

Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (відео) 20.05.2019

Що хоче, а що зможе зробити новий президент України Володимир Зеленський у перші 100 днів на посаді? Від кого або чого це залежить? Дивіться простими словами про складне у поясненні DW.

Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (20.05.2019) 20.05.2019

Що хоче, а що зможе зробити новий президент України Володимир Зеленський у перші 100 днів на посаді? Від кого або чого це залежить? Дивіться простими словами про складне у поясненні DW.

Споживацтво по-німецьки: непривабливі факти про марнотратство німців (23.07.2018) 23.07.2018

313 кілограмів харчових продуктів у Німеччині щосекунди опиняються на смітнику. Це лише одна з шокуючих цифр, коли йдеться про суспільство споживання у Німеччині. Ще більше фактів про марнотратство - у сюжеті DW.

Шенгенська угода під ударом: чим це загрожує (29.06.2018) 29.06.2018

Європа без кордонів, де можливе вільне пересування людей і товарів. Це те, заради чого була підписана Шенгенська угода. Однак за наслідками кризи біженців Шенген дедалі частіше почали ставити під сумнів. Чим це загрожує?

Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018) 25.06.2018

"Торговельні війни - це добре, їх легко виграти", - написав колись Дональд Трамп у своєму Twitter. Відтоді президент США запровадив мита проти низки країн, зокрема ЄС, розпочавши тим самим торгівельну війну. Розповідаємо простими словами, що це таке.

Штучний інтелект - друг чи ворог? (08.06.2018) 08.06.2018

Машини стають дедалі розумнішими. Багато в чому вони випереджають людей і роблять процеси виробництва більш ефективними. Та чи зможе штучний інтелект колись розвинути своє власне мислення і нашкодити людині?

Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018) 07.06.2018

Верховна Рада нарешті ухвалила закон про Виший антикорупційний суд. Без нього система боротьби з корупцією в Україні не може запрацювати повноцінно. Дивіться, чому це так важливо, у поясненні DW.

Як спроектувати дитину за власним "дизайном" (18.05.2018) 18.05.2018

Хотете дитину з блакитними очима? З білявим волоссям і кучерями? З наукової точки зору, спроектувати власну дитину вже можливо. Дивіться, як це функціонує.

Як працюватиме медична реформа в Україні (29.03.2018) 29.03.2018

Медична реформа в Україні починає діяти з першого квітня. Що потрібно знати кожному пацієнтові про зміни в системі охорони здоров'я?

Знайомства онлайн у Німеччині: віртуальність та реальність (23.10.2017) 23.10.2017

Дедалі частіше люди шукають собі пару на сайтах знайомств. У Німеччині ця індустрія стрімко розвивається. Майже 12 мільйонів німців в онлайн-пошуку своєї половинки. Але як досягти успіху?

Чому жінки досі заробляють менше за чоловіків? (25.04.2017) 25.04.2017

Жінки у світі заробляють менше, ніж чоловіки. У Німеччині, приміром, різниця становить в середньому 21 відсоток. Чому це так і коли зарплати нарешті стануть однаковими?

Як працюватиме "безвіз"? (06.04.2017) 06.04.2017

Запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС виходить на фінішну пряму. Що потрібно знати, аби скористатися ним?

Що таке протекціонізм і чим він небезпечний? (23.01.2017) 23.01.2017

Президент США Дональд Трамп - прибічник протекціонізму. Утім, лідери країн, що вирішують підтримувати вітчизняні економіки шляхом протекціонізму, ризикують довести їх до фінансової кризи або дефолту. США вже має такі приклади в історії.

Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016) 28.06.2016

Наслідки Brexit згідно з дослідженнями та прогнозами економістів.

Як зробити кар’єру в Німеччині? (28.01.2016) 28.01.2016

Колись кар’єрна драбина, тепер - мозаїка. Як у Німеччині змінилося бачення того, що таке успіх у роботі та житті.