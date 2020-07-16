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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пропорційна виборча система".
Пропорційна виборча система передбачає, що голосування за кандидатів у депутати відбувається за партійними списками. Мандати в парламенті розподіляються між політичними партіями, які подолала прохідний бар'єр, у відповідності з кількістю отриманих ними голосів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Нові парламентські вибори в Україні вже за два місяці. Проте правила, за якими українці обирають народних депутатів, залишаються незмінними ще з 2011, тобто з часів Януковича. Спроби змінити виборчу систему Верховна Рада вкотре провалила. Яких нагальних змін потребує українське виборче законодавство?