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Пропорційна виборча система передбачає, що голосування за кандидатів у депутати відбувається за партійними списками. Мандати в парламенті розподіляються між політичними партіями, які подолала прохідний бар'єр, у відповідності з кількістю отриманих ними голосів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.