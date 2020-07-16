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Пропорційна виборча система

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пропорційна виборча система".

Пропорційна виборча система передбачає, що голосування за кандидатів у депутати відбувається за партійними списками. Мандати в парламенті розподіляються між політичними партіями, які подолала прохідний бар'єр, у відповідності з кількістю отриманих ними голосів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Верховна Рада ухвалила зміни до виборчого законодавства

Верховна Рада ухвалила зміни до виборчого законодавства 16.07.2020

Парламент підтримав у цілому законопроєкт про зміни до виборчого законодавства. В мережі "Опора" розкритикували зміни, за якими пропорційна виборча система застосовується в громадах з числом виборців від 10 тисяч.
Верховна Рада підтримала скорочення складу парламенту до 300 осіб

Верховна Рада підтримала скорочення складу парламенту до 300 осіб 04.02.2020

Більшість депутатів ВР підтримали в першому читанні пропозицію змін до Конституції з метою скорочення конституційного складу парламенту. Кількісний склад законодавців пропонується обмежити 300 обранцями.
Поліція розігнала акцію протесту біля парламенту в Тбілісі

Поліція розігнала акцію протесту біля парламенту в Тбілісі 26.11.2019

Правоохоронці витіснили демонстрантів, які намагалися блокувати входи до будівлі парламенту Грузії. Затримано 28 осіб.
У Тбілісі тисячі людей вимагали провести виборчу реформу

У Тбілісі тисячі людей вимагали провести виборчу реформу 17.11.2019

У столиці Грузії відбулися одразу два опозиційних мітинги, учасники яких виступали проти провалу виборчої реформи та правлячої партії.
Гальмівний супорт: що спиняє виборчу реформу в Україні

Гальмівний супорт: що спиняє виборчу реформу в Україні 19.09.2019

Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс з "відкритими списками", на ухваленні якого наполягав, щойно став президентом. То ж чого чекати від нової влади?

Що треба знати про новий Виборчий кодекс

Що треба знати про новий Виборчий кодекс 11.07.2019

11 липня Верховна Рада України схвалила новий Виборчий кодекс. DW розповідає про те, які зміни цей документ вносить до процедури та порядку голосування на виборах.

Правляча партія Грузії погодилася провести вибори за пропорційною системою

Правляча партія Грузії погодилася провести вибори за пропорційною системою 24.06.2019

Наступного року в Грузії будуть проведені вибори до парламенту за пропорційною системою, заявила правляча партія "Грузинська мрія". Опозиція продовжує вимагати відставки міністра внутрішніх справ.

Які виборчі зміни ніяк не ухвалять депутати? (22.05.2019) 22.05.2019

Нові парламентські вибори в Україні вже за два місяці. Проте правила, за якими українці обирають народних депутатів, залишаються незмінними ще з 2011, тобто з часів Януковича. Спроби змінити виборчу систему Верховна Рада вкотре провалила. Яких нагальних змін потребує українське виборче законодавство?
Команда Зеленського вимагає від Порошенка пропорційну виборчу систему

Команда Зеленського вимагає від Порошенка пропорційну виборчу систему 03.04.2019

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського звернулася до президента Порошенка з низкою вимог. Серед них: пропорційна виборча система, скасування декларацій для активістів і перезапуск НАЗК.
Вибори по-новому: як гальмується ухвалення виборчого кодексу в Україні

Вибори по-новому: як гальмується ухвалення виборчого кодексу в Україні 17.05.2018

Навіть на тлі акцій на підтримку нового виборчого кодексу в українському парламенті не поспішають ухвалювати його у другому читанні. DW розбиралась, які шанси на ухвалення документу.