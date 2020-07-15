На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "промисловий безвіз".

Україна прагне підписати з Європейським Союзом Угоду про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA), яка би дозволила Україні торгувати промпродукцією з ЄС на тих самих умовах, на яких країни Євросоюзу торгують нею між собою. Цей документ і називають "промисловим безвізом". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.