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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "промисловий безвіз".
Україна прагне підписати з Європейським Союзом Угоду про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA), яка би дозволила Україні торгувати промпродукцією з ЄС на тих самих умовах, на яких країни Євросоюзу торгують нею між собою. Цей документ і називають "промисловим безвізом". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Про зарплати чиновників та міністрів в Україні, перспективи промислового безвізу між Україною та ЄС, реформу СБУ відповідно до стандартів НАТО та "відданість" Володимиру Зеленському - віцепрем'єрміністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю DW.