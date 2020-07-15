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Промисловий безвіз

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "промисловий безвіз".

Україна прагне підписати з Європейським Союзом Угоду про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA), яка би дозволила Україні торгувати промпродукцією з ЄС на тих самих умовах, на яких країни Євросоюзу торгують нею між собою. Цей документ і називають "промисловим безвізом". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Угода про асоціацію з ЄС: євроінтеграцію гальмує часта зміна пріоритетів в Україні

Угода про асоціацію з ЄС: євроінтеграцію гальмує часта зміна пріоритетів в Україні 15.07.2020

Україна здебільшого справляється з виконанням угоди про асоціацію з ЄС і прагне оновлення тексту цієї угоди. Такими стали результати моніторингу виконання угоди громадськими експертами та урядовим офісом.
Стефанішина очікує результатів щодо промислового безвізу з ЄС до жовтня

Стефанішина очікує результатів щодо "промислового безвізу" з ЄС до жовтня 07.07.2020

Віцепрем'єрка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина очікує, що місія ЄС щодо "промислового безвізу" надасть результати оцінки законодавства до саміту Україна-ЄС у жовтні.
Єврокомісар: ЄС не змінить політику санкцій щодо Росії без прогресу Мінська

Єврокомісар: ЄС не змінить політику санкцій щодо Росії без прогресу "Мінська" 12.02.2020

За словами єврокомісара Олівера Варгеї, політика санкцій ЄС щодо Росії не зміниться, поки не буде прогресу в мінському процесі. Він також наголосив, що окуповані території не завадять зближенню України та ЄС.
Візит єврокомісара Варгеї: гроші на цифровізацію та нові перспективи для Києва

Візит єврокомісара Варгеї: гроші на цифровізацію та нові перспективи для Києва 11.02.2020

Під час візиту до України єврокомісар з розширення та політики сусідства Олівер Варгеї підтвердив незмінність підтримки Києва Єврокомісією.
Рада асоціації Україна-ЄС: нові учасники, Приватбанк і промисловий безвіз

Рада асоціації Україна-ЄС: нові учасники, "Приватбанк" і промисловий безвіз 29.01.2020

У Брюсселі відбулася перша Рада асоціації Україна-ЄС за участю Олексія Гончарука та нового керівництва ЄС. За що Київ хвалили, від чого застерігали та про що домовилися, - в репортажі DW.
Дмитро Кулеба про життя на одну зарплату і турборежим з НАТО (відео)

Дмитро Кулеба про життя на одну зарплату і "турборежим" з НАТО (відео) 21.01.2020

Про зарплати міністрів в Україні, перспективи промислового безвізу між Україною та ЄС, реформу СБУ відповідно до стандартів НАТО та "відданість" Володимиру Зеленському - віцепрем'єрміністр Дмитро Кулеба в інтерв'ю DW.

Дмитро Кулеба про життя на одну зарплату, "турборежим" з НАТО і промисловий безвіз (21.01.2020) 21.01.2020

Про зарплати чиновників та міністрів в Україні, перспективи промислового безвізу між Україною та ЄС, реформу СБУ відповідно до стандартів НАТО та "відданість" Володимиру Зеленському - віцепрем'єрміністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Як Україна хоче змінити угоду про асоціацію та що про це думають у ЄС

Як Україна хоче змінити угоду про асоціацію та що про це думають у ЄС 19.12.2019

Україна має великі плани на 2020 рік щодо відносин із ЄС. Київ, зокрема, хоче досягти так званого промислового і митного безвізу. У Брюсселі загалом не проти перегляду угоди про асоціацію, але дуже обережні в деталях.
Качка заявив про домовленості з ЄС щодо митного і промислового безвізу

Качка заявив про домовленості з ЄС щодо митного і промислового безвізу 19.11.2019

Торговий представник України Тарас Качка очікує, що "митний безвіз" з ЄС запрацює 2021 року. А на початку наступного року до України прибуде попередня оціночна місія ЄС щодо "промислового безвізу".
Тарас Качка: Україна і ЄС досягли проміжної стелі у торгових відносинах

Тарас Качка: Україна і ЄС досягли проміжної стелі у торгових відносинах 08.10.2019

Для розвитку торговельних відносин Україні та ЄС необхідно вносити зміни до угоди про асоціацію, а також досягти інших домовленостей. Про це в Брюсселі заявив торговий представник України Тарас Качка.
Кулеба: Україна зосередиться на економічній інтеграції до ЄС

Кулеба: Україна зосередиться на економічній інтеграції до ЄС 10.09.2019

Віцепрем'єр України Дмитро Кулеба заявив, що обговорював у Брюсселі передусім економічну інтеграцію до ЄС, зокрема до енергетичного союзу та цифрового ринку, а також "промисловий безвіз".