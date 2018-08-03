 Прокурори просять для Януковича 15 років в′язниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2018

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Новини

Прокурори просять для Януковича 15 років в'язниці

Екс-президента України Віктора Януковича у справі про держзраду звинувачують в самоусуненні з посади та співпраці з російською владою для захоплення Криму. Прокурори вимагають для нього 15 років ув'язнення.

Обвинувачення вимагає для Януковича 15 років ув'язнення

Обвинувачення вимагає для Януковича 15 років ув'язнення

Прокуратура просить суд засудити екс-президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, до 15 років позбавлення волі. Про це під час судових дебатів у четвер, 16 серпня, сказав прокурор Максим Крим, передає агенція "Українські Новини".

Відповідно до заяви прокурорів Головної військової прокуратури України, Янукович звинувачується в тому, що 22-23 лютого 2014 року самоусунувся від посади президента і добровільно погодився співпрацювати з російською владою і військовими для захоплення території Криму. Для цього він склав і направив президенту РФ Володимиру Путіну звернення з проханням ввести війська в Україну. Прокуратура розцінює цей факт як підготовлене юридичне обґрунтування для анексії півострова. За вчинені злочини прокуратура просить засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Протягом виступу прокурорів п'ятеро адвокатів Януковича одночасно кричали і заважали їм говорити. Вони також увімкнули заздалегідь записане відеозвернення екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова, в якому він просить допитати його в суді як свідка.

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Державний захисник Януковича Юрій Рябовол заявив, що не встиг ознайомитися з усіма матеріалами справи і попросив відкласти дебати на три місяці. Суд вирішив, що захисникам підсудного буде достатньо 30 діб для підготовки до дебатів. У підсумку суддя Владислав Дев'ятко переніс засіданя на 13-14 вересня.

Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу щодо державної зради, пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він ховається від правосуддя на території Росії.

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