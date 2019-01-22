 Прокуратура ФРН підозрює понад 20 спортсменів у кров′яному допінгу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2019

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Новини

Прокуратура ФРН підозрює понад 20 спортсменів у кров'яному допінгу

Німецький лікар вилучав та заморожував кров у спортсменів, а потім вводив їм її знову. Це покращувало їхні шанси на перемогу і не могло бути виявлено під час аналізів, повідомила німецька прокуратура.

Понад 20 спортсменів підозрюють у кров'яному допінгу

Понад 20 спортсменів підозрюють у кров'яному допінгу

Прокуратура Німеччини підозрює щонайменше 21 спортсмена з восьми країн у використанні допінгу. Слідчі встановили, що лікар Марк Ш. з німецького міста Ерфурт, який був заарештований минулого місяця, вилучав та заморожував кров спортсменів, повідомив у середу, 20 березня, прокурор Мюнхена Кай Ґребер (Kai Gräber). Пізніше він переливав їм її знову, що могло покращити їхні спортивні результати під час змагань, але не могло бути виявлено під час аналізу сечі.

За це лікар отримував винагороду розміром від чотирьох до 12 тисяч євро. Повідомляється, що цією процедурою скористались спортсмени-представники п'яти видів спорту, три з яких є зимовими, з ФРН, Австрії, Італії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Хорватії, Словенії, Південної Кореї та США. 

Окрім лікаря, також були затримані четверо людей, які не є спортсменами. Зокрема, 18 березня у Ерфурті арештували людину, яка підозрюється у перевезенні крові та проведенні переливань. При цьому підозрюваний не мав медичної освіти, а навчався робити ін'єкції лише на практиці, повідомив Ґребер.

Прокурори не назвали імена підозрюваних спортсменів, більшість з яких є чоловіками. Але раніше по цій самій справі в Австрії були затримані пять лижників. За словами Ґребера, з 2011 року процедури із переливання крові були проведені принаймні у 10 країнах. Він зазначив, що число випадків кров'яного допінгу в світі могло бути тризначним.

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