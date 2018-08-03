 Прокуратура порушила кримінальну справу щодо адвокатів Януковича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2018

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Новини

Прокуратура порушила кримінальну справу щодо адвокатів Януковича

Прокуратура відкрила кримінальну справу щодо адвокатів екс-президента України Віктора Януковича, оскільки вони перешкоджали доступу до суду державному захиснику обвинувачуваного.

Віктор Янукович (архівне фото)

Віктор Янукович (архівне фото)

Київська місцева прокуратура №5 відкрила кримінальне провадження щодо адвокатів колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді. Про це у четвер, 16 серпня, повідомила прокуратура Києва, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Справа порушена за матеріалами Оболонського управління поліції Києва за фактом "перешкоджання групою осіб здійсненню правомірної діяльності захисника, призначеного обвинуваченому Віктору Януковичу за рішенням суду".

Йдеться про події, які мали місце 16 серпня у приміщенні Оболонського райсуду Києва. Зокрема, під час дебатів адвокати Януковича заблокували зал і не пускали на засідання держзахисника Юрія Рябовала. Адвокат Віталій Сердюк заявив, що Рябовол не має права представляти інтереси Януковича в суді, оскільки його підзахисний заборонив це. Суду довелося за допомогою поліції забезпечувати участь захисника, наданого державою. Головуючий суддя Владислав Дев'ятко розцінив такі дії як прояв того, що захисники Януковича не бажають брати участь у судових дебатах.

Відомості за фактом порушення кримінальної справи внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України щодо втручання в діяльність захисника чи представника особи.

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Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу щодо державної зради, пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії.

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