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Прожитковий мінімум – вартість споживчого кошику, найменша кількість грошей, необхідних людині для прожитку.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "прожитковий мінімум". В Україні на кінець 2017 року прожитковий мінімум становить 1700 гривень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Зарплати міністрів та інших топових чиновників будуть щомісяця оприлюднювати. Так запевняють в уряді після скандалу з нарахуванням великих премій та інших надбавок багатьом можновладцям у грудні 2019 року. Чому прем’єр-міністр Олексій Гончарук захищає високі зарплати міністрів і яка різниця порівняно з доходами пересічних українців?
У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС? І чи варто українським "слугам народу" підвищити зарплату?