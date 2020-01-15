Прожитковий мінімум

Зарплати чиновників: чому Гончарук захищає високі зарплати міністрів (15.01.2020)

Зарплати міністрів та інших топових чиновників будуть щомісяця оприлюднювати. Так запевняють в уряді після скандалу з нарахуванням великих премій та інших надбавок багатьом можновладцям у грудні 2019 року. Чому прем’єр-міністр Олексій Гончарук захищає високі зарплати міністрів і яка різниця порівняно з доходами пересічних українців?