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Прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум – вартість споживчого кошику, найменша кількість грошей, необхідних людині для прожитку.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "прожитковий мінімум". В Україні на кінець 2017 року прожитковий мінімум становить 1700 гривень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зарплати чиновників: чому Гончарук захищає високі зарплати міністрів (15.01.2020) 15.01.2020

Зарплати міністрів та інших топових чиновників будуть щомісяця оприлюднювати. Так запевняють в уряді після скандалу з нарахуванням великих премій та інших надбавок багатьом можновладцям у грудні 2019 року. Чому прем’єр-міністр Олексій Гончарук захищає високі зарплати міністрів і яка різниця порівняно з доходами пересічних українців?

Мінімальна пенсія 2020: підвищать тричі, але мало (03.01.2020) 03.01.2020

Мінімальну пенсію в Україні у 2020 році підвищуватимуть тричі, але дуже скромно. А ось працювати на неї українців змусять довше.

Як вижити на прожитковий мінімум - експеримент DW (відео)

Як вижити на прожитковий мінімум - експеримент DW (відео) 23.12.2019

Уряд України ініціював підвищення прожиткового мінімуму вдвічі з 1 січня 2021 року. Доти він залишиться на рівні 2027 гривень. Що собі можна дозволити на ці гроші? Дивіться експеримент DW.

Прожитковий мінімум 2020: життя чи виживання - експеримент DW (20.12.2019) 20.12.2019

Уряд України ініціював підвищення прожиткового мінімуму вдвічі з 1 січня 2021 року. Доти він залишиться на рівні 2027 гривень. Що собі можна дозволити на ці гроші? Дивіться експеримент DW.
Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео)

Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео) 21.08.2019

У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС?

Зарплати депутатів Верховної Ради варто підвищити? (21.08.2019) 21.08.2019

У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС? І чи варто українським "слугам народу" підвищити зарплату?

Автоматична індексація пенсій в Україні: що виграють пенсіонери та бюджет

Автоматична індексація пенсій в Україні: що виграють пенсіонери та бюджет 16.01.2019

З 2019 року пенсії українцям будуть щороку коригуватися відповідно до інфляції та росту зарплат. DW з'ясувала, навіщо уряд пішов на такий крок.

Пенсії в Україні: як у Києві виживають на мінімалку (10.12.2018) 10.12.2018

48 гривень на день. На таку суму можуть розраховувати українські пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію 1435 гривень на місяць. Як прожити за такі гроші? DW провела день з однією з київських пенсіонерок.

Чи справді в ЄС у десятки разів дорожче утримувати авто, ніж в Україні? (відео)

Чи справді в ЄС у десятки разів дорожче утримувати авто, ніж в Україні? (відео) 06.07.2018

"Утримання авто в європейських країнах коштує в десятки разів дорожче, ніж в Україні", вважає голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна. DW перевірила, чи справді це такі.

Фактчек DW: Чи справді в ЄС у десятки разів дорожче утримувати авто, ніж в Україні? (06.07.2018) 06.07.2018

"Утримання авто в європейських країнах коштує в десятки разів дорожче, ніж в Україні", вважає голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна. DW перевірила, чи справді це так.

У Німеччині розігрують базовий дохід у лотерею (відео)

У Німеччині розігрують "базовий дохід" у лотерею (відео) 16.05.2018

У Німеччині проводять експеримент з безумовним базовим доходом. Щасливчики отримують можливість упродовж року отримувати гроші, не працюючи. Одні вважають - за цим майбутнє, інші - що це економічно необґрунтовано.

Уряд Фінляндії "поховав" експеримент із базовим доходом (24.04.2018) 24.04.2018

Фінляндія відмовилася платити безробітним без жодних умов 560 євро на місяць. Експеримент із безумовним базовим доходом тривав півтора роки. Що пішло не так?

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: на що вони впливають (відео)

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: на що вони впливають (відео) 08.12.2017

Мінімальна зарплата в Україні зросте до 3723 гривень з 2018 року. На що це вплине та чим "мінімалка" відрізняється від прожиткового мінімуму?

"Мінімалка" і прожитковий мінімум: на що вони впливають? (08.12.2017) 08.12.2017

Мінімальна зарплата в Україні має зрости до 3723 гривень з 2018 року. На що це вплине та чим "мінімалка" відрізняється від прожиткового мінімуму?
Порошенко обіцяє мінімальну зарплату в 4100 гривень у 2018 році

Порошенко обіцяє мінімальну зарплату в 4100 гривень у 2018 році 04.12.2017

За словами президента України Петра Порошенка, підвищити мінімальну заробітну плату дозволяє "покращення інвестиційного клімату" та збільшення надходжень до держбюджету.
У держбюджеті України на 2018 рік уряд планує підвищити соцстандарти

У держбюджеті України на 2018 рік уряд планує підвищити соцстандарти 18.09.2017

Проект державного бюджету України на 2018 рік буде представлений у парламенті 22 вересня, повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
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