Проект "Стіна" - або "Європейський вал" - спорудження фортифікаційних укріплень на українсько-російському кордоні з українського боку.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "проект Стіна". Проект "Стіна" представляє собою фортифікаційну систему з окопів та паркану вздовж всього українсько-російського кордону. Проект реалізується з боку України. Споруджувати "Стіну" почали 2014 року після анексії Росією Криму та початку бойових дій на Донбасі. Будівельні роботи відбуваються вкрай повільно через брак коштів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.