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Проект "Стіна"

Проект "Стіна" - або "Європейський вал" - спорудження фортифікаційних укріплень на українсько-російському кордоні з українського боку.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "проект Стіна". Проект "Стіна" представляє собою фортифікаційну систему з окопів та паркану вздовж всього українсько-російського кордону. Проект реалізується з боку України. Споруджувати "Стіну" почали 2014 року після анексії Росією Криму та початку бойових дій на Донбасі. Будівельні роботи відбуваються вкрай повільно через брак коштів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Іще одна Стіна? Чи потрібен Україні паркан на кордоні з Білоруссю

Іще одна "Стіна"? Чи потрібен Україні паркан на кордоні з Білоруссю 16.11.2021

Ситуація із мігрантами на білорусько-польському кордоні змусила Україну порушити питання власної безпеки. Київ повертає проєкт "Стіна" 2014 року, але укріплюватиме тепер не лише кордон з РФ, але й із Білоруссю.

У Луганській області два прикордонники загинули через вибух

У Луганській області два прикордонники загинули через вибух 28.09.2017

У Луганській області поблизу кордону з Росією стався вибух невідомого пристрою. Загинули двоє прикордонників.

Стіна на кордоні з Росією: корупційні справи та нестача фінансування

"Стіна" на кордоні з Росією: корупційні справи та нестача фінансування 10.08.2017

За три роки Україна побудувала лише 15 відсотків "Стіни" на кордоні з Росією. Прикордонники жаліються на брак фінансування. Тим часом НАБУ затримало шістьох осіб за підозрою у розкраданні грошей.
Які країни відгороджуються від Росії мурами чи парканами (відео)

Які країни відгороджуються від Росії мурами чи парканами (відео) 09.08.2017

Держприкордонслужба України витратить на проект "Стіна" в 2017 році близько 500 млн грн. Україна - не єдина, хто будує мур або паркан на кордоні з РФ. Де ще побоюються російських "зелених чоловічків".

Факти про "Стіну" на кордоні з Росією (08.08.2017) 08.08.2017

Український проект "Стіна", або "Європейський вал" стрясають скандали: в Держприкордонслужбі скаржаться на недофінансування, у ГПУ прикордонників підозрюють у корупції.

Які країни відгороджуються від Росії мурами чи парканами (07.08.2017) 07.08.2017

Держприкордонслужба України витратить на проект "Стіна" в 2017 близько 500 млн грн. Україна - не єдина, хто будує мур або паркан на кордоні з РФ. Європейські країни вважають Росію небезпечним сусідом і побоюються "зелених чоловічків".
Німеччина з розумінням поставилась до Стіни на українсько-російському кордоні

Німеччина з розумінням поставилась до "Стіни" на українсько-російському кордоні 12.09.2014

Потрібно зупинити потік зброї та бойовиків з Росію в Україну, тому наміри Києва реалізувати проект "Стіна" на українсько-російському кордоні можна зрозуміти, вважає одна з речниць німецького уряду.
Москва критикує проект Стіна на українсько-російському кордоні

Москва критикує проект "Стіна" на українсько-російському кордоні 11.09.2014

Посол РФ у Німеччині піддав критиці плани України щодо проекту "Стіна" на українсько-російському кордоні, провів паралелі з Берлінським муром та закликав ФРН висловити чітку позицію стосовно цього питання.