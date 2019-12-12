 ″Продовжувати безглуздо″: Мовна омбудсменка Монахова подала у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2020

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Новини

"Продовжувати безглуздо": Мовна омбудсменка Монахова подала у відставку

Нинішній українській владі Тетяна Монахова закидає брак політичної волі в питанні захисту функціонування української мови як державної.

Тетяна Монахова

Тетяну Монахову було призначено на посаду вповноваженої із захисту державної мови 27 листопада 2019 року

Українська уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова вирішила звільнитися. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню Opinion, оприлюдненому в п'ятницю, 24 квітня.

"Я мала довге терпіння, поки була ілюзія, що повільно, але впевнено я йду до мети. Однак, коли все було нарешті готово, коли після стількох моїх зусиль питання про створення секретаріату нарешті було винесене на голосування Кабміну, а потім раптово в день голосування викреслене із порядку денного, я остаточно переконалася, що йдеться про відсутність політичної волі. Я зрозуміла, що всі мої дії заблоковані. Продовжувати брати на себе відповідальність за те, на що ніяк не можеш вплинути, просто безглуздо", - сказала вона.

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Брак фінансування

За словами Монахової, вона майже пів року витрачала власні кошти на робочі цілі, оскільки без створення секретаріату уповноваженого із захисту мови не виділялося фінансування. "Майже пів року я лише витрачала власні кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, винаймання там житла тощо. Без секретаріату неможливо отримати фінансування. (…) За цей період я витратила близько 30 тисяч гривень із сімейного бюджету на свою роботу", - зазначила вона.

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За цей час вона провела "безліч консультацій із юристами Верховної Ради і Кабінету міністрів" щодо створення секретаріату уповноваженого, розробляла проєкти постанов для Кабміну та направляла звернення до депутатів із проханнями про допомогу, запевняє Монахова.

27 листопада Кабмін призначив Монахову на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

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