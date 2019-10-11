Продаж землі в Україні: чому іноземні фермери проти обмеження їх права на купівлю (відео)

Іноземні фермери, які обробляють в Україні орендовані землі, обурені наміром позбавити їх можливості купувати земельні ділянки після скасування мораторію. Певних втрат це може завдати й українській економіці.
Аграрне підприємство Дітріха Трайса обробляє 3700 гектарів землі, яка здебільшого належить півтори тисячі пайщиків на Київщині. У наступні три роки термін дії близько 500 договорів оренди добігає кінця. Для німецьких інвесторів це означатиме непевні часи, адже у жовтні 2020 року може бути скасований мораторій на продаж землі. А в актуальному законопроєкті, який перебуває на розгляді у Верховній Раді, не передбачається, що іноземці зможуть купувати українські землі. Які наслідки це може мати для української економіки? Дивіться у репортажі DW з Київщини:
У першому читанні за законопроєкт про скасування мораторію на продаж землі проголосувала лише фракція "Слуга народу" та позафракційні народні депутати. Інші парламентарі навідріз відмовилися це підтримувати. (13.11.2019)
Ухвалення запланованої урядом земельної реформи змогло б надати поштовх українській економіці та розкрити її "величезний потенціал", наголошують у представництві Європейського Союзу в Україні. (13.11.2019)
Німецький фермер Йоганн Венцль працює в Україні вже 16 років, орендуючи земельні паї селян на Черкащині. Як він ставиться до земельної реформи і скасування мораторію на продаж землі? Репортаж DW. (29.10.2019)
Понад 4000 сіл в Україні на межі зникнення. Це тисячі гектарів невитребуваних паїв чи земель, які нікому не належать і почасти вже заростають лісами. Чи може змінити ситуацію земельна реформа? Репортаж DW з Полісся. (13.12.2019)