 Продаж землі в Україні: чому іноземні фермери проти обмеження їх права на купівлю (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Продаж землі в Україні: чому іноземні фермери проти обмеження їх права на купівлю (відео)

Іноземні фермери, які обробляють в Україні орендовані землі, обурені наміром позбавити їх можливості купувати земельні ділянки після скасування мораторію. Певних втрат це може завдати й українській економіці.

Закон про продаж землі не влаштовує не лише українських фермерів, але й іноземних (Menahem Kahana/AFP/Getty Images)

Закон про продаж землі не влаштовує не лише українських фермерів, але й іноземних

Аграрне підприємство Дітріха Трайса обробляє 3700 гектарів землі, яка здебільшого належить півтори тисячі пайщиків на Київщині. У наступні три роки термін дії близько 500 договорів оренди добігає кінця. Для німецьких інвесторів це означатиме непевні часи, адже у жовтні 2020 року може бути скасований мораторій на продаж землі. А в актуальному законопроєкті, який перебуває на розгляді у Верховній Раді, не передбачається, що іноземці зможуть купувати українські землі. Які наслідки це може мати для української економіки? Дивіться у репортажі DW з Київщини:

DW.COM

В облозі тракторів і під крики "Ганьба!": як Верховна Рада за законопроєкт про продаж землі голосувала

У першому читанні за законопроєкт про скасування мораторію на продаж землі проголосувала лише фракція "Слуга народу" та позафракційні народні депутати. Інші парламентарі навідріз відмовилися це підтримувати. (13.11.2019)  

Євросоюз підтримує плани уряду в Києві щодо земельної реформи

Ухвалення запланованої урядом земельної реформи змогло б надати поштовх українській економіці та розкрити її "величезний потенціал", наголошують у представництві Європейського Союзу в Україні. (13.11.2019)  

Продаж землі в Україні: що думає німецький фермер про скасування мораторію (відео)

Німецький фермер Йоганн Венцль працює в Україні вже 16 років, орендуючи земельні паї селян на Черкащині. Як він ставиться до земельної реформи і скасування мораторію на продаж землі? Репортаж DW. (29.10.2019)  

Вимираючі села: чи допоможе земельна реформа? (відео)

Понад 4000 сіл в Україні на межі зникнення. Це тисячі гектарів невитребуваних паїв чи земель, які нікому не належать і почасти вже заростають лісами. Чи може змінити ситуацію земельна реформа? Репортаж DW з Полісся. (13.12.2019)  

Земельна реформа: чому фермери образилися на Зеленського (відео)

Уряд України хоче відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Законопроект викликав хвилю обурення серед фермерів. Чому вони виступають проти земельної реформи команди Зеленського і що вимагають натомість? (01.10.2019)  

Аудіо й відео до теми

Продаж землі: як це врегульовано в Німеччині (13.11.2019)  

Тимофій Милованов про вкрадену землю, курс долара і пільгові кредити для усіх (11.12.2019)  

"Чорнобильська земля" на продаж: чого очікують від земельної реформи у зоні відчуження (04.12.2019)  

Також за темою

Ukraine Landwirtschaft Weizenernte

Скасування мораторію на продаж землі: чи виживе український фермер 11.10.2019

В Україні готуються до зняття мораторію на продаж землі. У Верховній Раді вже зареєстровано урядовий законопроект. В Асоціації фермерів застерігають перед негативними наслідками.

Реклама

Докладно

Великобританія більше не буде учасником ухвалення рішень всередині ЄС

Чи змінить Brexit політику ЄС і Великобританії щодо України

Після Brexit всередині Євросоюзу зміниться баланс сил. DW розібралася, що це означає Україні.  

Закон про продаж землі не влаштовує не лише українських фермерів, але й іноземних (Menahem Kahana/AFP/Getty Images)

Продаж землі: іноземні фермери проти обмежень (відео)

Позбавлення іноземних фермерів можливості купувати землю в Україні після скасування мораторію може зашкодити економіці.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  