 Продажі авто в ЄС у першому півріччі обвалилися майже на 40 відсотків | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.07.2020

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Економіка

Продажі авто в ЄС у першому півріччі обвалилися майже на 40 відсотків

В червні в ЄС було зареєстровано менше одного мільйона нових авто, що майже на чверть менше, ніж минулого року. Загалом у першому півріччі кількість рестрацій нових авто впала 38 відсотків.

Європейці через коронакризу купують менше автівок

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Продажі нових автомобілів в Європейському Союзі впали на 22,3 відсотка в червні у порівнянні з аналогічним періодом у минулому році. А за перші перші шість місяців 2020 року - з січня по червень - обсяги продажів автомобілів у ЄС впали на 38 відсотків. Про це повідомляється у звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA) у четвер, 16 липня.

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Так, минулого місяця в ЄС було зареєстровано в цілому 949 722 нових автомобілі, в порівнянні з 1,22 мільйона в червні 2019 року, йдеться у звіті, який наводить агенція новин AFP.

Втім, ці цифри демонструють невелике покращення показників у порівнянні з травнем, коли продажі у ЄС у порівнянні з травнем 2019 року впали на 52,3 відсотка. Зокрема, у червні у ФРН було зареєстровано на 32,3 відсотка менше нових автомобілів порівняно з червнем 2019 року, в Іспанії - на 36,7 відсотка, а в Італії - на 23,1 відсотка. 

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Як повідомлялося раніше, автомобільний ринок у ЄС переживає рекордний обвал після запровадження обмежень через пандемію коронавірусу. Кількість зареєстрованих нових авто поступово знижувалася ще з січня, у березні показники впали вдвічі.

Більшість автосалонів були закриті, а заводи призупинили виготовляти автівки протягом усього квітня. Внаслідок цього кожен з 27 ринків країн ЄС зафіксував значні зниження обсягів продажів автомобілів. Найгірший спад зареєстрували в Італії, Іспанії та Франції.

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