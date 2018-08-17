 Програма фінансової допомоги Греції добігає кінця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2018

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Новини

Програма фінансової допомоги Греції добігає кінця

Завершується програма Європейського стабілізаційного механізму, метою якої була фінансова допомога Греції. Європейські партнери оптимістично дивляться на майбутнє країни.

Економіка Греції відновлюється

Економіка Греції відновлюється

Кредитна програма ESM (Європейський стабілізаційний механізм) щодо Греції завершується у понеділок, 20 серпня. Вперше за понад вісім років Греція житиме без міжнародної фінансової допомоги. З цієї нагоди очікується промова прем'єр-міністра Алексіса Ципраса. Греція - це остання, третя країна, після Іспанії та Кіпру, яка поки що отримувала допомогу зі створеного 2012 року ESM. Програма для Іспанії завершилася 2014 року, для Кіпру - у 2016 році.

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Алексіс Ципрас відзначив вихід Греції з фінансової кризи краваткою. Прем'єр-лівак, знаний своєю "зневагою" до формального дрес-коду, виконав обіцянку. (22.06.2018)

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Глава Єврогрупи Маріо Сентено раніше високо оцінив зусилля Греції, сказавши, що країна заклала основу для економічного зростання і "знову стоїть на своїх ногах". Саме інші країни Єврогрупи були основними кредиторами Афін.

Нагляд з боку партнерів триватиме

Завершення програми при цьому не означає скасування нагляду з боку європартнерів. Навпаки, нагляд буде посилено. Від Греції досі очікується, що вона досягне 3,5 відсотків профіциту бюджету до 2022 року.

Загалом з 2010 року Греція отримала від європейських партнерів та Міжнародного валютного фонду 289 мільярдів євро кредитів з низькими відсотками. В обмін на це Греція повинна була провести низку жорстких реформ, запровадити заходи економії, скорочення соціальних виплат і підвищення податків. Допомога мала на меті, зокрема, запобігти виключенню Греції з Єврозони.

Останній транш обсягом 15 мільярдів євро для Греції було погоджено наприкінці червня. Таким чином, нині країна має "подушку" капіталу обсягом 24 мільярди євро і в крайньому разі зможе сама себе фінансувати впродовж двох років.

Хоча економіка країни зростає, багато греків не відчувають ефекту стабілізації країни. Значна частина населення втратила близько чверті своїх доходів. Досі безробітними залишається кожна п'ята працездатна особа. Розмір державного боргу країни становить 180 відсотків від ВВП, що є найбільшим показником у Європі. 

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