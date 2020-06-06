Провал мирної ініціативи: урядові сили у Лівії продовжують наступ

У Лівії війська визнаного міжнародною спільнотою уряду національної єдності, який базується в столиці країни, Триполі, в понеділок, 8 червня, після низки успішних операцій минулих тижнів, продовжили наступ на позиції збройних формувань "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара.

Таким чином, представники Триполі остаточно відкинули запропоновану 6 червня президентом Єгипту так звану "Каїрську ініціативу" щодо Лівії, що передбачає припинення вогню в цій країні з 8 червня з 6:00 за місцевим часом і яку підтримав генерал Халіфа Хафтар, передає агенція AP.

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За словами міністра внутрішніх справ уряду національної єдності Фатхі Башаги, збройні формування Триполі розглянуть можливість переговорів після захоплення авіабази Ель-Джуфра на півдні країни та міста Сирт, колишнього оплоту угруповання "Ісламська держава", який війська Хафтара захопили в січні.

Захоплення міста Сирт відриває військам Триполі шлях до нафтових родовищ, які на даний момент перебувають під контролем племен-союзників генералу Хафтару.

"Каїрська ініціатива"

Про так звану "Каїрську ініціативу" щодо Лівії, що передбачає припинення вогню в цій країні з 8 червня, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі оголосив в суботу, 6 червня.

Заява єгипетського лідера прозвучала після його зустрічі з командувачем Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфою Хафтаром, який веде боротьбу з урядом національної єдності Лівії.

За словами ас-Сісі, "Каїрська ініціатива" має прокласти шлях до відновлення нормального життя в Лівії і до формування в країні шляхом виборів президентської ради. Ас-Сісі при цьому підкреслив, що військового вирішення кризи в Лівії немає, і що формування ради запобіжить переходу ресурсів Лівії під контроль екстремістів.

У ЛНА заявляють про обман з боку гарантів

Натомість представник командування "Лівійської національної армії" (ЛНА) Ахмед аль-Місмарі у понеділок звинуватив низку країн в тому, що вони обманом змусили ЛНА відступити від Триполі та інших стратегічно важливих міст. "Низка країн виступала гарантами того, що сили уряду національної єдності не просунуться вперед далі 60 кілометрів від Триполі і після цього почнуться переговори в форматі "5+5", проте всі обіцянки залишилися на словах. Ці держави розчарували нас", - заявив аль-Місмарі, інформує "Інтерфакс".

На початку червня Місія ООН з надання підтримки Лівії оголосила про те, що уряд у Триполі і очолювана Халіфою Хафтаром ЛНА домовилися відновити діалог у форматі "5+5" (п'ять представників від ПНС і п'ять від ЛНА. - Ред.) з метою домогтися стійкого припинення вогню в країні. Але вже через два дні прем'єр-міністр уряду національної єдності Фаїз Саррадж заявив, що має намір продовжувати боротьбу проти ЛНА до повної перемоги.

Конфлікт в Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. Хафтар намагається захопити Триполі з квітня 2019 року. Наприкінці лютого цього року сторони домовилися про режим припинення вогню, але потім бойові дії відновилися.

За даними ЗМІ, сили Хафтара підтримують Росія, Франція, Саудівська Аравія, ОАЕ та Єгипет. На боці уряду в Тріполі, у свою чергу, виступають Туреччина, Катар та Італія.