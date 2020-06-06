Провал мирної ініціативи: урядові сили у Лівії продовжують наступ

У Лівії війська визнаного міжнародною спільнотою уряду національної єдності, який базується в столиці країни, Триполі, в понеділок, 8 червня, після низки успішних операцій минулих тижнів, продовжили наступ на позиції збройних формувань "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара.
Таким чином, представники Триполі остаточно відкинули запропоновану 6 червня президентом Єгипту так звану "Каїрську ініціативу" щодо Лівії, що передбачає припинення вогню в цій країні з 8 червня з 6:00 за місцевим часом і яку підтримав генерал Халіфа Хафтар, передає агенція AP.
Читайте також: З Лівії евакуювали найманців російської ПВК Вагнера - ЗМІ
За словами міністра внутрішніх справ уряду національної єдності Фатхі Башаги, збройні формування Триполі розглянуть можливість переговорів після захоплення авіабази Ель-Джуфра на півдні країни та міста Сирт, колишнього оплоту угруповання "Ісламська держава", який війська Хафтара захопили в січні.
Захоплення міста Сирт відриває військам Триполі шлях до нафтових родовищ, які на даний момент перебувають під контролем племен-союзників генералу Хафтару.
"Каїрська ініціатива"
Про так звану "Каїрську ініціативу" щодо Лівії, що передбачає припинення вогню в цій країні з 8 червня, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі оголосив в суботу, 6 червня.
Заява єгипетського лідера прозвучала після його зустрічі з командувачем Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфою Хафтаром, який веде боротьбу з урядом національної єдності Лівії.
За словами ас-Сісі, "Каїрська ініціатива" має прокласти шлях до відновлення нормального життя в Лівії і до формування в країні шляхом виборів президентської ради. Ас-Сісі при цьому підкреслив, що військового вирішення кризи в Лівії немає, і що формування ради запобіжить переходу ресурсів Лівії під контроль екстремістів.
У ЛНА заявляють про обман з боку гарантів
Натомість представник командування "Лівійської національної армії" (ЛНА) Ахмед аль-Місмарі у понеділок звинуватив низку країн в тому, що вони обманом змусили ЛНА відступити від Триполі та інших стратегічно важливих міст. "Низка країн виступала гарантами того, що сили уряду національної єдності не просунуться вперед далі 60 кілометрів від Триполі і після цього почнуться переговори в форматі "5+5", проте всі обіцянки залишилися на словах. Ці держави розчарували нас", - заявив аль-Місмарі, інформує "Інтерфакс".
На початку червня Місія ООН з надання підтримки Лівії оголосила про те, що уряд у Триполі і очолювана Халіфою Хафтаром ЛНА домовилися відновити діалог у форматі "5+5" (п'ять представників від ПНС і п'ять від ЛНА. - Ред.) з метою домогтися стійкого припинення вогню в країні. Але вже через два дні прем'єр-міністр уряду національної єдності Фаїз Саррадж заявив, що має намір продовжувати боротьбу проти ЛНА до повної перемоги.
Конфлікт в Лівії
Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.
Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. Хафтар намагається захопити Триполі з квітня 2019 року. Наприкінці лютого цього року сторони домовилися про режим припинення вогню, але потім бойові дії відновилися.
За даними ЗМІ, сили Хафтара підтримують Росія, Франція, Саудівська Аравія, ОАЕ та Єгипет. На боці уряду в Тріполі, у свою чергу, виступають Туреччина, Катар та Італія.
-
Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Десятилітня війна "всіх проти всіх"
У північноафриканській Лівії практично ціле десятиліття точиться громадянська війна. У неї залучені найрізноманітніші сили: бойовики-націоналісти, ісламісти, туареги-кочівники, місцеві племена, іноземні найманці. Ще більш заплутаною ситуація стає через те, що два головні протиборчі угруповання отримують підтримку різних країн. Це робить конфлікт міжнародним і геополітичним.
-
Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Усе почалося з повалення Каддафі
Збройна боротьба за владу в Лівії не припиняється з часу повалення Муаммара Каддафі в 2011 році в ході повстання, що спалахнуло в рамках "арабської весни", підтриманого міжнародною військовою операцією. На цьому знімку кривавий диктатор, що правив чотири десятиліття, розриває Статут ООН під час свого скандально відомого виступу в 2009 році на Генасамблеї цієї організації.
-
Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Нафта і газ у пустелі та морі
Одна з головних причин громадянської війни - багаті запаси нафти і газу. Концесії на їх видобуток на суші і в морі отримували різні іноземні компанії, в тому числі німецька Wintershall (на фото - один з її об'єктів) і російський концерн "Газпром", у них з 2008 року є спільне підприємство в Лівії. Зараз галузь в занепаді. Не працює, наприклад, підводний газопровід Greenstream в Італію.
-
Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Ключова фігура: Халіфа Хафтар
Інша причина громадянської війни - боротьба між прихильниками ісламського шляху і їхніми противниками, яка породила двовладдя, що панує в країні з 2014 року. Ісламісти закріпилися в столиці Тріполі на заході країни, на сході їм протистоїть так званий парламент в Тобруке. Від його імені править 76-річний воєначальник Халіфа Хафтар, командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії".
-
Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Вони контролюючть майже всю країну
У бойовиків "Лівійської національної армії" є підстави фотографуватися в позі переможців. Війська Хафтара завоювали переважну частину території країни, крім пустельного півдня, який контролюють місцеві племена, і декількох районів на заході навколо Тріполі. Однак захопити офіційну столицю країни, незважаючи на неодноразові спроби штурму з квітня 2019 року, їм поки що не вдалося.
-
Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Союзник Росії та агент ЦРУ
На боці Хафтара воюють російські найманці з ПВК "Вагнер". Самопроголошений маршал, який зробив військову кар'єру при Каддафі, але потім брав участь у його поваленні, навчався в СРСР в Академії імені Фрунзе і зараз користується підтримкою Росії (на фото: Москва, листопад 2016). На нього зробили також ставку Єгипет і Франція. У нього, за даними ЗМІ, є громадянство США, де він співпрацював з ЦРУ.
-
Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Сараджа підтримують ООН та Туруччина
Офіційним лідером Лівії, визнаним міжнародною спільнотою в особі ООН, є глава Уряду національної згоди, який розміщується в Тріполі, Фаїз Сарадж. Його активно підтримують, наприклад, Італія і Туреччина. Президент останньої Реджеп Тайїп Ердоган уклав з Лівією договір, в якому істотно змінив на користь своєї країни (і на шкоду Греції) кордон в Середземному морі.
-
Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Оборона Тріполі з допомогою Туреччини
У січні 2020 року Анкара перекинула в Тріполі турецьких військових для зміцнення оборони лівійської столиці, оскільки загони, що борються на стороні уряду національної згоди (фото), сильно ослаблені торішніми боями з військами Хафтара. В результаті різко зросла небезпека прямих зіткнень між кадровими турецькими військовими і російськими найманцями-вагнеровцями.
-
Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Розгром місцевого ІДІЛ
Ще однією стороною міжусобиці в Лівії стали ісламісти-екстремісти з ІДІЛ. Скориставшись двовладдям, прихильники "Ісламської держави" захопили на початку 2015 року портове і університетське місто Сирт. Однак восени 2016 року вони були розгромлені військами, вірними ісламістській владі в Тріполі (фото), і пішли в підпілля. Місто, яке переходило з рук в руки, сильно постраждало.
-
Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Саміт у Берліні: пошук рішення
19 січня 2020 року в Берлін на міжнародну конференцію з Лівії приїхали лідери понад десяти країн і керівники міжнародних організацій, включаючи ООН. На знімку: президент РФ Володимир Путін, канцлер ФРН Анґела Меркель і президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. Серед підсумків саміту - зобов'язання його учасників більше не постачати сторонам конфлікту зброю і механізм контролю за припиненням вогню.
-
Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Євросоюз стурбований потоком біженців
У ЄС немає єдиної позиції щодо Лівії, цілі окремих країн дуже різняться. Однак усі члени ЄС зацікавлені в тому, щоб Лівія перестала бути плацдармом для відправлення до Європи нелегальних мігрантів, багато з яких гинуть в Середземному морі. Цю міграційну й гуманітарну проблему без припинення війни в Лівії і відновлення її державності не вирішити.
Автор: Андрій Гурков, Олександр Куницький