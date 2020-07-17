При поверненні до ФРН подорожніх безкоштовно тестуватимуть на COVID-19

Подорожуючі, які повертатимуться до Німеччини з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом, зможуть безкоштовно зробити тест на інфікування в німецьких аеропортах. Про це в п'ятницю, 24 липня, після засідання міністрів та сенаторів з питань охорони здоров'я земель ФРН повідомила берлінська сенаторка Ділек Калайчі (Dilek Kalayci), передає агенція epd. Для тих же, кто повертається до Німеччини наземним транспортом, будуть вибірково проводити тести на кордоні, інформує Deutschlandfunk. Тих, хто повертатиметься морським транспортом, тестуватимуть у портах.

За словами Калайчі, хоча нині у Німеччині зафіксовано відносно низьке число заражень коронавірусом, цей показник може в будь-який момент зрости через інфікованих, які прибувають з-за кордону.

Ті, хто повертатиметься до ФРН з країн, які не входять в зону ризику, також мають зробити безкоштовний тест на коронавірус, додала Калайчі. Втім, ці тести робитимуть не в аеропорту, а в медичних установах та лабораторіях.

Усі, хто повертатиметься до Німеччини з країн підвищеного ризику, мають заповнювати спеціальні картки с особистою інформацією, які вибірково перевірятимуться.

Досі при поверненні до ФРН з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом подорожні мали пред'явити негативний тест, зроблений у Німеччині або у країні, де є акредитовані лабораторії. В іншому випадку мандрівники мали провести 14 днів на карантині.