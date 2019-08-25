 Причиною авіакатастрофи на Майорці вочевидь став людський фактор | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2019

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Новини

Причиною авіакатастрофи на Майорці вочевидь став людський фактор

Попередні висновки слідчих вказують на те, що пілоти гелікоптера та літака, які зіштовхнулися у небі над Майоркою, не бачили один одного.

Уламки літака, що розбився поблизу міста Інка на Майорці

Уламки літака, що розбився поблизу міста Інка на Майорці

Причиною авіакатастрофи над Майоркою, внаслідок якої загинули семеро людей, вочевидь став людський фактор. Пілоти вертольота та легкомоторного літака, які зіткнулися 25 серпня на висоті 250 метрів, ймовірно просто не бачили один одного. Про це у вівторок, 27 серпня, з посиланням на слідчих, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Поки немає жодних ознак того, що до аварії могла призвести технічна несправність. Після опитування кількох очевидців зіткнення слідчими все вказує на те, що причиною найбільшої в історії острова авіакатастрофи став саме людський фактор.

Утім, четверо експертів іспанського відомства цивільної авіації, які прибули на острів, намагаються встановити конкретну причину аварії. Суддя у місті Інка розпорядилася  провести розтин тіл загиблих, після чого їх передадуть рідним для поховання.

Серед загиблих в інциденті - і сім'я з Мюнхена у складі батьків та двох неповнолітніх дітей, яка належала до відомої родини підприємців Інзелькаммер (Inselkammer), зазначає агентство новин dpa. На день народження чоловіка сім'я вирішила здійснити оглядовий політ над островом на гелікоптері. Пілотом вертольота був громадянин Італії, в легкомоторному літаку загинули двоє громадян Іспанії.

Чимало експертів висловлюють подив, що за умов чіткої видимості пілоти обох літальних апаратів, які перебували на однаковій висоті, не помітили один одного. Водночас вони вказують на те, що із значним зростанням кількості туристів останнім часом суттєво збільшилася кількість оглядових польотів над островом на гелікоптерах і легкомоторних літаках та закликають посилити контроль повітряного простору.

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