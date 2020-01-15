Пристайко: Конфлікт не заважає вступу до НАТО, Україна неодмінно там буде

Воєнний конфлікт на Донбасі юридично не є перешкодою для вступу України до НАТО, переконаний віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко. "В основоположних документах Альянсу немає положення, яке би забороняло приєднуватися до НАТО країні, в якій триває військовий конфлікт. Тому з юридичної точки зору Україна має такі ж можливості, як і інші країни, що не воюють", - заявив Пристайко у четвер, 12 березня, цитує його пресслужба на офіційній сторінці у соцмережі Facebook.

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Водночас Пристайко зазначив, що конфлікт ускладнює процес вступу України до Альянсу, виснажує країну і затримує її розвиток. "Завдання України зараз - "вирватись" з конфлікту, використовуючи всі можливі дипломатичні та інші засоби. Команда президента Володимира Зеленського працює над цим кожен день", - наголосив віцепрем'єр.

Україна "неодмінно буде у НАТО"

Він також висловив переконання, що політичне рішення щодо вступу України в НАТО залежатиме "від розвитку нашої країни - впровадження військових та інших реформ, забезпечення демократії на верховенства права тощо". "Ми неодмінно будемо в НАТО - це лише питання часу", - додав Пристайко.

Нагадаємо, раніше позаштатний радник секретаря РНБО України Сергія Сивохо заявив, що Україна не може стати членом НАТО, оскільки має на своїй території воєнний конфлікт. "До НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії". - зауважив він 10 березня в ефірі телеканалу "Наш".