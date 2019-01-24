Припинено пошук зниклого літака, яким летів футболіст Еміліано Сала

Пошуки приватного літака, який зник над протокою Ла-Манш у понеділок, 21 січня, та на борту якого перебував відомий аргентинський футболіст Еміліано Сала, остаточно припинено. Про це у четвер, 24 січня, повідомили у поліції острова Гернсі.

"Ми ухвалили це важке рішення після того, як ми ще раз проаналізували усю інформацію, зокрема, беручи до уваги наявність на борту літака обладнання на випадок надзвичайної ситуації (на борту літака був надувний рятувальний пліт. - Ред.). Шанси на виживання потерпілих на даний момент є мізерними", - йдеться у заяві капітана порту острова Гернсі Девіда Баркера, який відповідальний за операцію з пошуку літака.

Попри те, що активний пошук літака припиняється, усі судна та літаки, які курсують акваторією або повітряним простором над Ла-Маншем у зоні, де зник літак, продовжать пильнувати, чи не стануть помітними ознаки катастрофи. "Ці заходи здійснюватимуть без жодних часових рамок", - повідомив Баркер, слова якого наводить агенція новин SID.

Пошуки літака Piper PA-46 Malibu, яким Еміліано Сала летів з французького Нанта до валійського Кардіффа, тривали три останні доби. Під час пошукової операції три літаки та п'ять вертольотів обстежили 4,4 тисячі квадратних кілометрів морської поверхні. Утім, жодних слідів літака, яким летів Сала разом з пілотом, виявити не вдалося.

28-річний аргентинський нападник Еміліано Сала летів з Нанта до Кардіффа для того, щоб взяти участь у своєму дебютному матчі за футбольний клуб "Кардіфф Сіті", що виступає в англійській Прем'єр-лізі. Минулого тижня Сала, який раніше виступав за французький клуб "Нант", підписав контракт "Кардіфф Сіті". За цей перехід "Кардіфф Сіті" заплатив рекордні для клубу 19 мільйонів доларів.