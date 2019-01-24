 Припинено пошук зниклого літака, яким летів футболіст Еміліано Сала | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Припинено пошук зниклого літака, яким летів футболіст Еміліано Сала

Пошукова операція тривала три дні. Жодних слідів літака, яким Еміліано Сала летів з Франції до Великобританії, віднайти не вдалося.

Шансів знайти живим Еміліано Салу практично немає

Шансів знайти живим Еміліано Салу практично немає

Пошуки приватного літака, який зник над протокою Ла-Манш у понеділок, 21 січня, та на борту якого перебував відомий аргентинський футболіст Еміліано Сала, остаточно припинено. Про це у четвер, 24 січня, повідомили у поліції острова Гернсі.

"Ми ухвалили це важке рішення після того, як ми ще раз проаналізували усю інформацію, зокрема, беручи до уваги наявність на борту літака обладнання на випадок надзвичайної ситуації (на борту літака був надувний рятувальний пліт. - Ред.). Шанси на виживання потерпілих на даний момент є мізерними", - йдеться у заяві капітана порту острова Гернсі Девіда Баркера, який відповідальний за операцію з пошуку літака.

DW.COM

Суд у Мадриді визнав футболіста Кріштіану Роналду винним в ухиленні від сплати податків і засудив його до позбавлення волі умовно й багатомільйонного грошового штрафу. (22.01.2019)

Головний тренер англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" залишив свою посаду. (18.12.2018)

Попри те, що активний пошук літака припиняється, усі судна та літаки, які курсують акваторією або повітряним простором над Ла-Маншем у зоні, де зник літак, продовжать пильнувати, чи не стануть помітними ознаки катастрофи. "Ці заходи здійснюватимуть без жодних часових рамок", - повідомив Баркер, слова якого наводить агенція новин SID.

Пошуки літака Piper PA-46 Malibu, яким Еміліано Сала летів з французького Нанта до валійського Кардіффа, тривали три останні доби. Під час пошукової операції три літаки та п'ять вертольотів обстежили 4,4 тисячі квадратних кілометрів морської поверхні. Утім, жодних слідів літака, яким летів Сала разом з пілотом, виявити не вдалося.

28-річний аргентинський нападник Еміліано Сала летів з Нанта до Кардіффа для того, щоб взяти участь у своєму дебютному матчі за футбольний клуб "Кардіфф Сіті", що виступає в англійській Прем'єр-лізі. Минулого тижня Сала,  який раніше виступав за французький клуб "Нант", підписав контракт "Кардіфф Сіті". За цей перехід "Кардіфф Сіті" заплатив рекордні для клубу 19 мільйонів доларів.

Також за темою

Emiliano Sala

Шансів знайти живим футболіста Еміліано Салу майже немає 23.01.2019

Рятувальники вже півтори доби намагаються знайти відомого аргентинського футболіста Еміліано Салу. Приватний літак з ним зник над Ла-Маншем. Шанси знайти футболіста живим зменшуються.

Fußball WM 2018 - Mesut Özil

Футболіст Месут Езіл покидає німецьку збірну через "расизм і неповагу" 22.07.2018

Німецький футболіст турецького походження Месут Езіл не гратиме за збірну, поки відчуватиме "расизм і неповагу". Причиною скандалу стало фото спортсмена з президентом Туреччини Ердоганом.

Fußball WM Play Offs | Deutschland vs. Aserbaidschan | DFB-Präsident Reinhard Grindel

Голова Німецького футбольного союзу відкинув звинувачення Езіла у расизмі 26.07.2018

Очільник Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель заявив, що боротьба з дискримінацією та солідарність є головними його принципами. Раніше німецький футболіст Месут Езіл звинуватив союз у расизмі.

Реклама

Докладно

Хуан Гуайдо

Що відбувається у Венесуелі

В огляді DW - основні відомості про розклад сил у країні. 

Kreativität Gehirn (Colourbox)

Чому Україна ніяк не закріпиться в ТОП інноваційних країн

Чому країна ніяк не може вийти на тренд позитивних інноваційних змін, DW пояснили експерти-економісти.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  