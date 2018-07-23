Принц Гаррі й Елтон Джон започаткували нову ініціативу проти СНІДу

Британський принц Гаррі разом з поп-зіркою Елтоном Джоном у вівторок, 24 липня, запустили кампанію з підвищення обізнаності щодо ВІЛ серед чоловіків. Презентація спільного проекту знаменитостей під назвою MenStar відбулася на 22-й міжнародній конференції зі СНІДу в Амстердамі, інформує агенція Reuters.

Проект буде спрямований на чоловіків з країн Африки південніше Сахари, уразливих до зараження або вже інфікованих ВІЛ. Зазначений регіон потерпає від захворювання з 1980-х років.

Ефективність доконтактної профілактики

Під час конференції зі СНІДу також були презентовані результати наукових досліджень, котрі підтверджують ефективність медикаментів доконтактної профілактики ВІЛ, інформує агенція dpa. Медикаменти для упередження зараження ВІЛ інфекцією ефективні і при одноразовому, і при тривалому вживанні, зробили висновок науковці після досліджень в багатьох країнах. Під час прийому препаратів доконтактної профілактики передача ВІЛ не відбувалася навіть під час незахищеного сексу.

За даними Організації Об'єднаних Націй, останнім часом кількість людей, заражених СНІДом, зростає у багатьох країнах, передусім у Східній Європі та Азії.

22-а конференція зі СНІДу триває в Амстердамі з 23 до 27 липня. Очікується, що цього року конференцію відвідають близько 15 тисяч науковців, активістів і політиків.