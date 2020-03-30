Примусова обсервація через коронавірус: що треба знати про цей захід

Українців, які повертаються з інших країн додому, будуть ізолювати на 14 днів до спеціалізованих закладів. Рішення про обов’язкову обсервацію Кабінет Міністрів України ухвалив 29 березня. Про облаштування місць перебування громадян, транспортування та медичне спостереження має попіклуватися місцева влада. А міністерство цифрової трансформації до 5 квітня зобов'язане впровадити електронний сервіс, аби моніторити дотримання режиму.

Перших евакуйованих громадян, які потрапили під нові правила, частково розмістити у київських готелях "Козацький" та "Пуща". Приїжджим пропонують безкоштовні або платні варіанти розміщення.

Що таке обсервація

Медичний термін "обсервація" передбачає певні обмежувальні заходи, які попереджують поширення інфекційного захворювання. Попри те, що уряд офіційно запровадив обов'язкову обсервацію своєю постановою, в українському законодавстві немає визначення цього поняття. Як демонструє світова практика, зазвичай, йдеться про обмеження контактування потенційно інфікованих людей. Термін такої ізоляції відповідає інкубаційному періоду конкретного захворювання, у випадку з новим коронавірусом - це 14 днів.

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Зі значенням поняття "обсервація" в Україні вперше масово познайомилися після евакуації громадян із китайського Уханю. Тоді їх розмістили у медичному центрі "Нові Санжари" в Полтавській області під нагляд лікарів та правоохоронців. Події навколо пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 розвивалися стрімко. З 11 березня у країні почалися перші обмеження з подальшим жорстким карантином. Усі наступні групи евакуйованих громадян уже просто роз'їжджалися по домівках під обіцянку або розписку про самоізоляцію.

Українські реалії

За останні тижні до України уже повернулися майже 145 тисяч громадян, понад 11 тисяч ще чекають на евакуацію, свідчать дані міністерства закордонних справ. "Відповідальність самоізоляції виявилась відсутньою", - пояснив уведення примусової обсервації міністр інфраструктури України Владислав Криклій. За його словами, попри закриття кордонів, українська влада продовжить організацію спецрейсів та літаків. Натомість громадяни будуть зобов'язані дотримуватись режиму обсервації.

У перший же день дії постанови, Україна приймала евакуйованих громадян із В'єтнаму та Катару. Їм запропонували безкоштовне проживання й харчування у столичному готелі "Козацький" за рахунок спонсорів, або платне розміщення у готелі "Пуща" за 169 євро на два тижні. Такі рішення призвели до суперечок з пасажирами ще в аеропорту, і частина туристів зі скандалом відмовилися від озвучених пропозицій.

Кого стосуються обмеження

Згідно з постановою Кабміну, усі особи, що відвідували країни із випадками вірусу, вважаються такими, що мали контакт із хворим на Covid-19, а значить потребують обсервації. Винятки стосуються водіїв та обслуговуючого персоналу вантажного транспорту, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою особою.

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Також визначено, що ті, хто контактували з хворим або самі хворіють без потреби госпіталізації, потребують самоізоляції. Цього терміну також немає в українському законодавстві. Тривалість обмежень визначатиме самостійно лікар. Такі громадяни зобов'язані утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими проживають, не відвідувати громадські місця. При цьому дозволяється у невідкладних випадках відвідувати магазини, аптеки та лікарні за умови використання засобів індивідуального захисту та дотримання відстані не менш як 1,5 метра.

Для киян - чорнобильська лікарня та тубдиспансер

У останньому зверненні до громадян президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі готується перелік місць обсервації. Передбачається, що за кошти спонсорів розмістити евакуйованих можна буде у готелях. Між тим, місцеві адміністрації, готують свої варіанти розміщення громадян. У Києві, наприклад, для цього передбачили два лікарняні заклади на триста місць. "Це чорнобильська лікарня і протитуберкульозний диспансер. Вони порожні й фактично готові до прийому. Якщо потрібно, будемо обсервувати", - розповів DW перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник. Він наголошує, що безкоштовне розміщення з харчуванням у цих закладах передбачене лише для киян. Жителів інших регіонів він закликає перевозити до своїх областей. "Мене турбує, щоб ця обсервація не лягала потім тягарем на медичну систему міста Києва", - говорить представник КМДА. Він також вважає, що обсервованим насамперед варто проводити лабораторні тести на захворювання, "і ті, що здорові, брати з них підписку, щоб вони все-таки вдома були ці 14 днів".

Київський інфекціоніст, професор Сергій Крамарьов зауважує, що жорсткий контроль над поверненими українцями на державному рівні потрібно було ввести ще від початку масової евакуації. Однак і зараз ізоляція усіх потенційно інфікованих лишається актуальною. "Я вважаю, що на сьогоднішній день у нашій країні це єдиний метод боротьби із цією інфекцією. Кожен, хто повертається, має бути на обсервації 14 днів", - говорить у коментарі DW фахівець.

Примусова обсервація є виправданим кроком та має легітимну мету, вважає також український правозахисник, директор благодійного фонду "Людина і право" Борис Захаров. "Але робити це треба відповідно до законодавства, ухваливши ще низку правових заходів", - говорить правозахисник. Зокрема, він зауважує, що усі тимчасові обмеження прав людини мають бути "пропорційними і чітко прописаними".