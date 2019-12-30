 ″Прикрити лавочку″: чи загрожує секонд-хенду в Україні заборона? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.12.2019

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Економіка

"Прикрити лавочку": чи загрожує секонд-хенду в Україні заборона?

В Україні почали боротьбу з нелегальним секонд-хендом, який завозиться в країну під виглядом гуманітарної допомоги. Що буде із крамницями вживаного одягу і взуття?

У київському секонд-хенді

У київському секонд-хенді

Магазини секонд-хенду вже багато років користуються великою популярністю в Україні. Не всім по кишені модні бутіки, тож крамниці, що пропонують вживаний одяг, для багатьох є життєвою необхідністю.

За даними Української асоціації підприємств легкої промисловості "Укрлегпром", 2017-го року Україна була третьою у світі за обсягами імпорту вживаного одягу та взуття, поступившись лише Пакистану і Малайзії. Як правило, товар потрапляє до цих магазинів у два способи: законний гуртовий імпорт та під виглядом гуманітарної допомоги. І саме цю "лавочку" із "гуманітаркою" в українському уряді тепер хочуть прикрити. 

Шахрайські схеми

Чинні правила завезення гуманітарної допомоги в Україну дозволяють будь-якому благодійному фонду чи релігійній організації під виглядом гуманітарної допомоги без митного огляду завезти що завгодно. Значна частина такої "гуманітарки" потрапляє в магазини секонд-хенду.

У міністерстві соціальної політики України порахували, що через шахрайські схеми із вживаним одягом держава недоотримує щотижня близько 50 мільйонів гривень, а щороку - понад 2 мільярди гривень платежів та митних зборів.

Чимало речей із асортименту секонд-хендів завезено як гуманітарну допомогу

Чимало речей із асортименту секонд-хендів завезено як гуманітарну допомогу

Обсяги гуманітарної допомоги, яка завозиться в Україну, становлять 1 мільйон кілограмів, зауважує заступник міністра соцполітики Олег Коваль. "За рік було 437 звернень, але лише 142 вантажі визнані гуманітарною допомогою. З них десь третина заявлені як різдвяні подарунки. Це приблизно 1 мільйон 600 тисяч подарунків. Ну де стільки безкоштовних подарунків отримали українські діти на Новий рік?", -  запитує Коваль.

За його словами, в Україні існує реєстр благодійних і релігійних організацій, які мають право завозити гуманітарні вантажі. Але доставляти гуманітарну допомогу вони можуть лише адресно із зазначенням контактних даних отримувача. Однак гуманітарна допомога і сьогодні, як і на початку 1990-их, часто не доходить до адресатів, а натомість збувається. "До мене звернувся пастор і переконував, що все віддає людям. Та коли ми спільного з чиновниками Донецької ОДА перевірили тільки половину зі сотні набувачів 22-тонного гуманітарного вантажу, де кожен мав отримати по 200 кіло одягу, то отримали наступні дані: 27 осіб про неї не чули, семеро отримали по 10 кг, а більшість телефонів взагалі не існує", - обурюється заступник міністра соцполітики.

Посилений контроль

Нині його відомство розробляє зміни до нормативно-правових актів задля посилення контролю за ввезенням гуманітарної допомоги. Зокрема, пропонується заборонити ввезення вживаного одягу та взуття, окрім спецодягу, що направляється до Збройних сил, Служби безпеки, міністерства внутрішніх справ та Державної служи надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також медичним установам. Здебільшого таке коштовне спецобмундирування, наприклад, для пожежних, на безоплатній основі віддають українським рятувальникам.

Окрім цього ввозити вантаж можна буде лише після того, як міністерство соцполітики визнає його гуманітарним, а не автоматично, як зараз, коли благодійні організації,що є у реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, безперешкодно завозять все, а звіти про розподіл допомоги подають лише згодом. "Ми - гідна нація і нам не потрібні мільйони тонн секонд-хенду в країні", - наголошує Коваль.

Також мінсоцполітики запроваджує подачу документів про визнання вантажу гуманітарним за два тижні перед перетином українського кордону, а митниця здійснюватиме обов’язковий митний огляд вантажу з конкретизацією ваги та в розрізі кількості найменувань. Соціальні працівники залучатимуться для контролю за розподілом гуманітарної допомоги отримувачам. Будуть розширені і підстави для виключення недобросовісних фондів з реєстрів та заборону їхнім засновникам завозити гуманітарні вантажі. Зараз у реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги значиться 1432 благодійні та релігійні організації.

DW.COM

Допомогти знедоленим – з таким наміром німці регулярно вкидають свій старий одяг до спеціальних контейнерів. Насправді ж їхні пожертви часто стають у нагоді лише винахідливим підприємцям. (03.04.2012)

Майже дві третини українців не підтримують заборонну ввезення до України вживаного одягу. Безгрошів’я, можливість придбати якісні, нові та "брендові" речі найчастіше спонукають українців до закупів у "секонд хендах". (20.10.2010)

У міжнародному благодійному фонді "Карітас України" кажуть, що досі доброчесним благодійникам складно було виконати усі правила завезення гуманітарних вантажів через надмірну забюрократизованість. "Нам нещодавно відправили 120 піджаків, то на кожен ми мали подати 120 прізвищ з номерами телефонів людей, які отримають ці піджаки і ще купу документів", - нарікає представник київського офісу "Карітас України" Роман Сиротич, але припускає, що посилення правил тепер відсіє недоброчесні організації, які заробляють на ввезенні секонд-хенду для продажу.

При цьому, за його словами, нині збирати вживаний одяг як пожертву стало набагато простіше, аніж завозити з-закордону, тому його організація зараз здебільшого збирає гуманітарну допомогу для нужденних усередині країни.

Діяльність секонд-хендів має стати прозорішою

Урядову ініціативу із заборони ввезення секонд-хенду під виглядом гуманітарної допомоги привітали українські текстильники. "Хтось отримує прибуток, не сплачуються податки, бюджет втрачає мільярди щороку, а ми втрачаємо десятки тисяч робочих місць, бо на наших підприємствах спад виробництва", - зазначає директорка департаменту організаційно-аналітичного забезпечення "Укрлегпрому" Ірина Науменко.

Дивитись відео 01:18

Іспанія: Економічна криза породила попит на секонд-хенд

За даними асоціації, за 9 місяців поточного року в Україну завезли близько 100 тисяч тонн вживаних речей, включаючи і гуманітарні вантажі. Це 3,2 кілограми ношеного одягу на кожного жителя України.

Тож чи варто очікувати повного згортання секонд-хенду в Україні? Через хивлю ажіотажу після анонсованих змін, у понеділок, 30 грудня, у мінсоцполітики окремо уточнили, що про повне закриття і заборону торгівлі вживаним крамом ніяк не йдеться, а усі заходи спрямовані лише на боротьбу з корупцією.

  • Королівський підхід

    Прийшла пора "жахливих різдвяних светрів"

    Королівський підхід

    Подивіться-но! Музей мадам Тюссо в Лондоні вбрав британську королівську родину у сумнівні, але святкові светри - на честь британського Дня різдвяних джемперів від ініцативи Save the Children. Людей закликають вдягтися у химерні вовняні речі та жертвувати на благодійність. Принаймні, це вбрання - для доброї справи.

  • У Німеччині цьогоріч яскравий трикотаж на Різдво продають і футбольні клуби Бундесліги. Товстенька тваринка на пістряво-червоному светрі ФК Кельн - не один з оленів Санта-Клауса, а цап Геннес - клубний талісман.

    Прийшла пора "жахливих різдвяних светрів"

    Німці не лишились осторонь

    У Німеччині цьогоріч яскравий трикотаж на Різдво продають і футбольні клуби Бундесліги. Товстенька тваринка на пістряво-червоному светрі ФК "Кельн" - не один з оленів Санта-Клауса, а цап Геннес - клубний талісман.

  • Вбирання в Ugly Christmas Sweater - жахливий різдвяний светр - уже стало традицією у США. У країні проводяться тематичні светр-вечірки та благодійні заходи. Є навіть пісні про одяг, на який болісно дивитися. Кофтина на фото розроблена американською акторкою Вупі Голдберг.

    Прийшла пора "жахливих різдвяних светрів"

    Дизайн від селебрітіз

    Вбирання в Ugly Christmas Sweater - "жахливий різдвяний светр" - уже стало традицією у США. У країні проводяться тематичні светр-вечірки та благодійні заходи. Є навіть пісні про одяг, на який "болісно дивитися". Кофтина на фото розроблена американською акторкою Вупі Голдберг.

  • Светри напрочуд популярні. У США навіть елітні магазити виставляють цілі стійки із сліпучо-яскравими светрами з новорічною тематикою. Американський актор Білл Косбі може вважатися іконою стилю жахливих різдвяних светрів - його персонаж з сіткому 1980-х The Cosby Show часто вдягав светри з кричущими візерунками.

    Прийшла пора "жахливих різдвяних светрів"

    Чимала пропозиція

    Светри напрочуд популярні. У США навіть елітні магазити виставляють цілі стійки із сліпучо-яскравими светрами з новорічною тематикою. Американський актор Білл Косбі може вважатися "іконою стилю" жахливих різдвяних светрів - його персонаж з сіткому 1980-х The Cosby Show часто вдягав светри з кричущими візерунками.

  • Вибагливість жахливого різдвяного светра не знає меж. Строкаті кофтини прикрашають до абсурдного стану - у тому числі ялинковими кульками, іграшками, дзвічночками та гірляндами. Попит на такі светри цього року злетів угору - багато магазинів повністю розпродали запаси чудернацького одягу.

    Прийшла пора "жахливих різдвяних светрів"

    Сяяти, як зірка

    Вибагливість "жахливого різдвяного светра" не знає меж. Строкаті кофтини прикрашають до абсурдного стану - у тому числі ялинковими кульками, іграшками, дзвічночками та гірляндами. Попит на такі светри цього року злетів угору - багато магазинів повністю розпродали запаси чудернацького одягу.

  • Сніговички, Санта-Клауси, ельфи, олені, чимало червоного та зеленого, фетр та помпони... Список атрибутів жахливого різдвяного светра безкінечний. Головне правило: чим пафосніше і жалюгідніше, тим краще.

    Прийшла пора "жахливих різдвяних светрів"

    Олені-олені, косоокі олені

    Сніговички, Санта-Клауси, ельфи, олені, чимало червоного та зеленого, фетр та помпони... Список атрибутів "жахливого різдвяного светра" безкінечний. Головне правило: чим пафосніше і жалюгідніше, тим краще.

  • Сотні бігунів у Канаді витягнули зі скринь найбезглуздіші светри, щоб відзначити прихід сніжного сезону. Перший така пробіжка жахливих светрів пройшла у країні у 2013 році.

    Прийшла пора "жахливих різдвяних светрів"

    Пітній у пістрявому пуловері

    Сотні бігунів у Канаді витягнули зі скринь найбезглуздіші светри, щоб відзначити прихід сніжного сезону. Перший така "пробіжка жахливих светрів" пройшла у країні у 2013 році.

  • У цій сцені з культової романтичної комедії 2001 року Щоденник Бріджит Джонс актор Колін Ферт у ролі харизматичного Марка Дарсі вдягнув незабутній светр, подарунок від мами на святкову вечірку. Повне розчарування - чи все ж просто дуже мило?

    Прийшла пора "жахливих різдвяних светрів"

    Не забули про нього?

    У цій сцені з культової романтичної комедії 2001 року "Щоденник Бріджит Джонс" актор Колін Ферт у ролі харизматичного Марка Дарсі вдягнув незабутній светр, подарунок від мами на святкову вечірку. Повне розчарування - чи все ж просто дуже мило?

  • Закутати в светри можна не лише всю сім'ю, але й хатніх улюбленців. Традиція жахливого різдвяного светра не обмежується людьми - порадувати екстравагантним трикотажем можно і свого цуцика чи кицьку.

    Прийшла пора "жахливих різдвяних светрів"

    Розваги - не лише для людей

    Закутати в светри можна не лише всю сім'ю, але й хатніх улюбленців. Традиція "жахливого різдвяного светра" не обмежується людьми - порадувати екстравагантним трикотажем можно і свого цуцика чи кицьку.

    Автор: Юлія Гітц, Стас Соколов


DW.COM

Прийшла пора "жахливих різдвяних светрів"

Від США до Великобританії, та й у Німеччині теж, настала пора справді бридких светрів, які вдягають на Різдво. Так, саме цих огидних кофтин із Дідами Морозами, ельфами та дзвіночками. Ось наші фаворити. (19.12.2016)  

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Іспанія: Економічна криза породила попит на секонд-хенд  

Тонкощі розмитнення в Україні: чому затримується гуманітарна допомога  

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