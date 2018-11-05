Прикордонники не пустили ректора московської семінарії в Україну - РПЦ

Ректору Московської духовної академії не дали в'їхати на територію України. Інцидент стався у середу, 7 листопада, повідомляє інформагенція "Інтерфакс" із посиланням на главу синодального відділу по зв'язках зі ЗМІ Російської православної церкви (РПЦ) Володимира Легойду. "Владика прилетів на актовий день Київської Духовної академії, який тепер пройде без нього", - написав Легойда в своєму каналі в Telegram. Архієпископ, за його словами, також планував у Києві взяти участь в урочистостях, присвячених Дню пам'яті преподобного Нестора-літописця.

Амвросія затримали на пропускному пункті міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни), провели співбесіду і відмовили у в'їзді, повідомили у Московській духовній академії. На підтвердження на сайті академії опублікували низку низькоякісних фотокопій рішення прикордонників про недопуск.

Російська православна церква вважає, що цей інцидент ілюструє наслідки прийнятих патріархом Варфоломієм рішень щодо України, зокрема щодо надяння томосу про автокефалію новій православній українській церкві. У РПЦ висловили жаль у зв'язку з відмовою української влади дозволити в'їзд архієпископу Амвросію та назвала інцидент проявом "шпигуноманії".