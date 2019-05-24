 ″Приватбанк″ оскаржив рішення суду щодо його націоналізації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2019

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Новини

"Приватбанк" оскаржив рішення суду щодо його націоналізації

"Приватбанк" подав апеляції на два рішення Окружного адміністративного суду Києва. Ідеться, зокрема, про націоналізацію, яку цей суд вважає незаконною.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ й колишніх акціонерів ПриватБанку, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінансової установи

"Приватбанк" оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконною його націоналізації. Про це повідомляє в вівторок, 28 травня, інформагенція "Українські новини" з посиланням на прес-реліз "Приватбанку".

DW.COM

Майнові поручителі "Приватбанку", пов'язані з його екс-власником Ігорем Коломойським, намагались зняти з себе зобов'язання за кредитами, наданими Нацбанком, але їм це не вдалось. (22.05.2019)

Націоналізація одного з найбільших банків України дозволила захистити його вкладників і стабільність фінансової системи, заявив представник Фонду в Україні Йоста Люнгман. (20.04.2019)

За цими даними, йдеться про апеляції на два вердикти Окружного адмінсуду Києва від 18 квітня 2019 року. Цими рішеннями суд скасував рішення Національного банку України про виведення "Приватбанку" з ринку за участю держави та визначення переліку пов'язаних із банком осіб. 

"З урахуванням цього зазначені судові рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків", - йдеться в повідомленні.

Національний банк України подав апеляції на ці два вердикти суду 24 травня, а Кабінет міністрів - 16 травня.

Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ й колишніх акціонерів "Приватбанку", ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінансової установи. Екс-власники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вважають націоналізацію незаконною. Нині сторони провадять судові суперечки і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях.

 

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