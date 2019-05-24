"Приватбанк" оскаржив рішення суду щодо його націоналізації

"Приватбанк" оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконною його націоналізації. Про це повідомляє в вівторок, 28 травня, інформагенція "Українські новини" з посиланням на прес-реліз "Приватбанку".

За цими даними, йдеться про апеляції на два вердикти Окружного адмінсуду Києва від 18 квітня 2019 року. Цими рішеннями суд скасував рішення Національного банку України про виведення "Приватбанку" з ринку за участю держави та визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

"З урахуванням цього зазначені судові рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків", - йдеться в повідомленні.

Національний банк України подав апеляції на ці два вердикти суду 24 травня, а Кабінет міністрів - 16 травня.

Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ й колишніх акціонерів "Приватбанку", ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінансової установи. Екс-власники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вважають націоналізацію незаконною. Нині сторони провадять судові суперечки і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях.