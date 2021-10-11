На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нобелівська премія з економіки".

Премія з економіки на честь Альфреда Нобеля, або як її неофіційно називають Нобелівська премія з економіки, була запроваджена 1969 року Банком Швеції в пам'ять про Альфреда Нобеля. Вона вручається за досягнення в галузі економічних наук. Ця премія є, однак, з різних причин суперечливою. Багато хто сумнівається в тому, чи варто прикладну науку, якою є економіка, ставити на один щабель з такими фундаментальними науками як медицина, хімія, фізика, і чи відповідає заснування премії з економіки уявленням Альфреда Нобеля. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.