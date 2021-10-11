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Премія з економіки на честь Альфреда Нобеля

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нобелівська премія з економіки".

Премія з економіки на честь Альфреда Нобеля, або як її неофіційно називають Нобелівська премія з економіки, була запроваджена 1969 року Банком Швеції в пам'ять про Альфреда Нобеля. Вона вручається за досягнення в галузі економічних наук. Ця премія є, однак, з різних причин суперечливою. Багато хто сумнівається в тому, чи варто прикладну науку, якою є економіка, ставити на один щабель з такими фундаментальними науками як медицина, хімія, фізика, і чи відповідає заснування премії з економіки уявленням Альфреда Нобеля. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нобелівську премію з економіки отримають три економісти зі США

Нобелівську премію з економіки отримають три економісти зі США 11.10.2021

Шведська королівська академія наук визначила лауреатів Нобелівської премії з економіки 2021 року. Ними стали троє дослідників ринку праці зі США.
Штайнмаєр: Пандемія COVID-19 - тест для міжнародної солідарності

Штайнмаєр: Пандемія COVID-19 - тест для міжнародної солідарності 18.10.2020

У своїй промові з нагоди вручення Премії миру німецьких книготорговців президент Німеччини закликав світ до справедливого розподілу вакцини від коронавірусу.
Нобелівську премію з економіки присудили за вдосконалення теорії аукціонів

Нобелівську премію з економіки присудили за вдосконалення теорії аукціонів 12.10.2020

Нобелівську премію з економіки отримали двоє американських економістів Пол Мілгром і Роберт Вілсон за вдосконалення теорії аукціонів і розробку нових форматів аукціонів.
Нобелівську премію з економіки присудили за боротьбу з бідністю

Нобелівську премію з економіки присудили за боротьбу з бідністю 14.10.2019

Нагорода 2019 року присуджена Абхіджіту Банерджі, Естер Дюфло і Майклу Кремеру за "експерементальний підхід" у боротьбі з бідністю.
Нобелівську премію з економіки отримають Вільям Нордхаус і Пол Ромер

Нобелівську премію з економіки отримають Вільям Нордхаус і Пол Ромер 08.10.2018

Американці Вільям Нордхаус і Пол Ромер стали цьогорічними лауреатами Нобелівської премії з економіки за інтеграцію змін клімату і технологічних інновацій в макроекономічний аналіз.
Споживачі і дурниці: Нобелівська премія за поведінкову економіку

Споживачі і дурниці: Нобелівська премія за "поведінкову економіку" 09.10.2017

Нобелівську премію з економіки цього року отримав американський вчений Річард Талер. Він досліджує, за яких обставин людина поводиться "розумно" в економічному плані та як її до цього спонукати.
Нобелівська премія з економіки знову дісталася американцям

Нобелівська премія з економіки знову дісталася американцям 10.10.2011

Двоє вчених зі США стали цього року лауреатами Нобелівської премії з економіки. Томаса Сарджента і Кристофера Сімса відзначили за їхнє «емпіричне дослідження причинно-наслідкових зв’язків у макроекономіці».