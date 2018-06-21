На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Премія Бориса Нємцова".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Премія Бориса Нємцова". "Фонд Бориса Нємцова за Свободу щорічно нагороджує одну людину за виняткову мужність у боротьбі за демократичні цінності та права людини", - пояснюється на веб-сторінці Фонду. Премія може бути вручена громадським діячам, журналістам, діячам культури. Розмір премії – 10 тисяч євро. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.