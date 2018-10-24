Премію Сахарова дали українцю Олегу Сенцову

Ув'язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов отримав правозахисну премію Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки". Про це стало відомо після засідання голів фракцій Європарламенту в четвер, 25 жовтня. На премію, крім Сенцова, претендували організації, які рятують мігрантів у Середземному морі, а також марокканський активіст Нассер Зефзафі.

Лідер політичної групи "Альянс лібералів і демократів за Європу" Гі Верхофстадт привітав рішення Європарламенту. "Сподіваюся, ця премія допоможе Сенцову та всім українцям, арештованим чи обвинуваченим у Росії з політичних мотивів, вийти на волю та повернутися на батьківщину", - цитує його прес-служба політичного об'єднання.

Нагадаємо, що на здобуття премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова Сенцова висунула Фракція Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті. Ця премія була заснована Європарламентом у 1988 році і присуджується за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тисяч євро.

Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року. Він вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах.