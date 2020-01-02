Прем'єр Іспанії анонсував діалог з Каталонією у лютому

Уряди Іспанії та Каталонії розпочнуть офіційні переговори до кінця лютого, повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у четвер, 6 лютого, передає агенція новин АР. Санчес зробив цю заяву після зустрічі з каталонським лідером Кімом Торрою у спробі покращити напружені відносини між офіційним Мадридом і Каталонією.

Ця зустріч не принесла прориву через різні позиції сторін щодо питання прагнення Каталонії отримати незалежність від Іспанії. Попри це, сторони погодилися розпочати офіційні міжурядові переговори до кінця лютого.

"Я пропоную почати з початку (...) Щоб відновити діалог там, де розходяться наші позиції. Я прийшов сюди поговорити. Я ціную тон і готовність президента Торри", - розповів журналістам прем'єр Санчес.

Зазначається, що він обговорив з каталонським лідером соціальні питання, фінансування регіонів Іспанії та вплив останніх штормів на сході Іспанії.

У свою чергу, перед зустріччю із Санчесом каталонський лідер заявляв, що наполягатиме, щоб прем'єр дозволив проводити законний референдум про незалежність Каталонії. До цього в уряді Санчеса неодноразово говорили, що проведення референдуму неможливе, бо він порушуватиме іспанську конституцію.

Нагадаємо, у січні склав присягу новий коаліційний уряд Іспанії на чолі з лідером Соціалістичної робітничої партії Педро Санчесом. Санчес назвав пріоритетами свого уряду соціальні реформи, стійке економічне зростання та "діалог" з каталонськими сепаратистами.