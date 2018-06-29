Прем'єр Чехії заперечив, що домовився з ФРН про повернення біженців

Уряд Чехії спростував інформацію про те, що він погодився на пришвидшення процедури повернення на свою територію з Німеччини мігрантів. "Це тривожне повідомлення є цілковитою нісенітницею", - заявив у суботу, 30 червня, чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш, інформує агентство dpa.

Він додав, що уряд країни не отримував відповідних звернень від уряду ФРН. "На даний момент я б і не став підписувати подібних угод, - наголосив Бабіш. - Ми не плануємо жодних переговорів. Немає жодної причини для цього. Ми рішуче це відкидаємо".

Нагадаємо, раніше у суботу агенція dpa повідомила, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) отримала згоду 14 країн ЄС про пришвидшення процедури повернення мігрантів, серед цих країн була також названа і Чехія.

Напередодні, 29 червня, Меркель повідомила, що домовилася з урядами Іспанії та Греції про укладення угод щодо повернення до цих країн біженців. Йдеться про так звану вторинну міграцію - тих шукачів притулку, які раніше були зареєстровані в Іспанії або Греції, проте згодом вирушили на територію ФРН з метою отримання притулку в цій країні.