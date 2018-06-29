 Прем′єр Чехії заперечив, що домовився з ФРН про повернення біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2018

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Новини

Прем'єр Чехії заперечив, що домовився з ФРН про повернення біженців

Повідомлення про те, що Чехія є серед країн, які погодилися на пришвидшене повернення на свою територію біженців з ФРН, є "нісенітницею", заявив чеський прем'єр.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш

Уряд Чехії спростував інформацію про те, що він погодився на пришвидшення процедури повернення на свою територію з Німеччини мігрантів. "Це тривожне повідомлення є цілковитою нісенітницею", - заявив у суботу, 30 червня, чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш, інформує агентство dpa.

DW.COM

Біженці, які раніше були зареєстровані у Греції або Іспанії та згодом приїхали на територію ФРН, будуть повернуті назад. Відповідна угода з італійським урядом поки що не досягнута. (29.06.2018)

Італія не збирається приймати назад біженців з Німеччини та не створюватиме центри прийому біженців на своїй території, заявив Джузеппе Конте. (29.06.2018)

Він додав, що уряд країни не отримував відповідних звернень від уряду ФРН. "На даний момент я б і не став підписувати подібних угод, - наголосив Бабіш. - Ми не плануємо жодних переговорів. Немає жодної причини для цього. Ми рішуче це відкидаємо".

Нагадаємо, раніше у суботу агенція dpa повідомила, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) отримала згоду 14 країн ЄС про пришвидшення процедури повернення мігрантів, серед цих країн була також названа і Чехія. 

Напередодні, 29 червня, Меркель повідомила, що домовилася з урядами Іспанії та Греції про укладення угод щодо повернення до цих країн біженців. Йдеться про так звану вторинну міграцію - тих шукачів притулку, які раніше були зареєстровані в Іспанії або Греції, проте згодом вирушили на територію ФРН з метою отримання притулку в цій країні.

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