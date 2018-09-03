Прем'єр України обіцяє підвищення мінімальної зарплати з наступного року

З наступного року мінімальна заробітна плата в Україні зросте на 447 гривень до рівня 4170 гривень, або ж приблизно 127 євро за поточним ринковим курсом. Про це у п’ятницю, 7 вересня, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. "На наступний рік мінімальна заробітна плата зросте з 3723 до 4170 гривень", - сказав він і додав, що заплановані зміни будуть відображені в проекті державного бюджету на 2019 рік. Проект бюджету уряд планує внести до 15 вересня.

Водночас Федерація профспілок України (ФПУ) вважає, що мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2019 року має становити не менше 7,7 тисячі гривень. Там повідомили, що запропоновані в держбюджеті розміри прожиткового мінімуму у понад двічі нижчі за фактичні його розміри. "Головний розробник Держбюджету поінформував, що наступного року не передбачається кардинального зростання розмірів основних державних соціальних стандартів та гарантій - прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, мінімальної пенсії, державної допомоги, а планується лише їхнє індексування практично на рівень інфляції", - йдеться у заяві федерації.