Прем'єр Угорщини погрожує виходом "Фідес" з Європейської народної партії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю, 8 березня, попередив, що його правляча партія "Фідес" може вийти з правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на тлі конфлікту навколо медійної кампанії Будапешта проти політики Євросоюзу, інформує Reuters.

Напередодні лідер ЄНП у Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber) закликав "Фідес" прибрати плакати з закидами на адресу голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, які правляча угорська партія розмістила в рамках кампанії з виборів до Європарламенту. Глава канцелярії Орбана Герглі Гуляс обіцяв наступного тижня замінити ці плакати на інші - із закликами Орбана підвищити народжуваність в Угорщині. Гуляс також зазначив, що "Фідес" бажає залишитися в складі ЄНП.

Віктор Орбан в інтерв'ю державному радіо 8 березня заявив, що бажав би реформувати ЄНП, посиливши її курс щодо мігрантів, однак не виключив, що "Фідес" може вийти з ЄНП після дебатів у партії 20 березня.

"Ці дебати можуть закінчитися тим, що "Фідес" знайде своє місце не всередині, а за межами Європейської народної партії", - зазначив Орбан, додавши, що за необхідності починати "щось нове", першим місцем для відповідних переговорів стане Польща.

За словами Орбана, напередодні він мав розмову з Юнкером і Вебером, а 10 березня планує відвідати Польщу, що належить до головних регіональних союзників. Варшава і Будапешт раніше домовилися блокувати будь-які санкції проти Польщі та Угорщини, яких критики в ЄС звинувачують у підриві демократичних стандартів.