Прем'єр-міністр Канади занепокоєний ситуацією з Верзіловим

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у четвер, 13 вересня, висловив стурбованість ситуацією з російським видавцем Петром Верзіловим, якого напередодні госпіталізували у Москві. Видавець російського інтернет-ЗМІ "Медіазона" і критик Кремля Петро Верзілов є громадянином Канади.

"Це непокоїть, очевидно. Особливо зважаючи на дії росіян у Великобританії останніми місяцями", - наводить слова прем'єр-міністра Канади інформагенція Reuters. Водночас Трюдо зазначив, що висновки щодо ситуації робити зарано.

Пізно ввечері 11 вересня Петро Верзілов потрапив до реанімації у Москві у важкому стані. За словами цивільної дружини Верзілова, активістки Pussy Riot Вероніки Нікульшиної, чоловік раптово почав втрачати зір, мову і здатність рухатися. За її словами, лікарі виключили можливість інсульту. На їхню думку, Верзілов начебто отруївся лікарськими препаратами. Водночас Нікульшина заявила, що її чоловік не приймав жодних ліків.

Арт-група Pussy Riot відреагувала на ситуацію з Верзіловим у своєму мікроблозі Twitter. "Наш друг, брат і товариш Петро Верзілов у реанімації. Його життя в небезпеці. Ми думаємо, що його отруїли", - йдеться у твіті арт-гурту.

Нагадаємо, що під час Чемпіонату світу з футболу у РФ Петро Верзілов був одним із учасників акції Pussy Riot під назвою "Міліціонер вступає в гру". Учасники акції під час фінального матчу чемпіонату 15 липня вибігли на поле у поліцейській формі. Pussy Riot заявили, що своєю акцією вони вимагали від влади звільнити політичних в'язнів, припинити незаконні арешти на мітингах, а також допустити політичну конкуренцію в країні.