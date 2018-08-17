 Прем′єр-міністр Австралії Тернбулл іде у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2018

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Новини

Прем'єр-міністр Австралії Тернбулл іде у відставку

Незначна більшість депутатів Ліберальної партії проголосували за усунення Малкольма Тернбулла з чільної позиції. Новим прем'єр-міністром має стати Скотт Моррісон, повідомляють ЗМІ.

Тернбулл іде у відставку

Тернбулл іде у відставку

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Представники правлячої Ліберальної партії Австралії у п'ятницю, 24 серпня, обрали своїм новим головою і наступним прем'єр-міністром країни скарбника уряду Скотта Моррісона. Він має змінити на цій посаді чинного прем'єра Малкольма Тернбулла, за усунення від головування в партії якого висловилися 43 із 95 її депутатів. Голосування щодо лідерства Тернбулла відбулося на тлі нещодавнього оголошення трьох його міністрів про відставки, що сам Тернбулл назвав "бунтом".

Фаворитом серед претендентів на роль нового лідера був міністр внутрішніх справ Пітер Даттон, однак Моррісон обійшов його набравши 45 проти 40 голосів, повідомляє агентство AP.

Тернбулл очолював австралійський уряд з 2015 року. Австралія переживає період відносної політичної нестабільності. Починаючи з 2007 року жоден австралійський прем'єр не перебував на своїй посаді до кінця каденції.

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