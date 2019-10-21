Прем'єр Лівану оголосив про відставку на тлі протестів

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі у вівторок, 29 жовтня, повідомив, що подає у відставку на тлі тривалих протестів у країні. У телевізійному зверненні Харірі зазначив, що подасть відповідну заяву про відставку президенту країни Мішелю Ауну, повідомляє агенція dpa. За словами Харірі, він не зміг знайти вихід із фінансової кризи в країні.

Нагадаємо, масові вуличні протести розпочалися в Лівані 17 жовтня після того, як уряд анонсував запровадження збору на користування месенджерами, як-от WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити у перерахунку 0,20 долара США на день. Згодом уряд скасував це рішення, однак протести не вщухли. Акції протесту практично паралізували життя країни.

18 жовтня прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі пообіцяв громадянам під час телевізійного звернення покращення ситуації та дав партнерам по урядовій коаліції три доби часу на розробку пропозицій щодо виходу з кризи.

Реагуючи на вимоги протестувальників, урядову коаліцію залишила християнська партія "Ліванські сили". Від портфелів в уряді відмовилися віцепрем'єр-міністр та кілька міністрів від цієї партії.

Вже 21 жовтня уряд Лівану підтримав план реформ, запропонований прем'єр-міністром. Ухвалені урядом заходи передбачають скорочення зарплат міністрів і парламентарів удвічі. Також планується закриття або об'єднання деяких державних установ. Крім того, пХарірі пообіцяв не запроваджувати нові податки в наступному році. За його словами, саме демонстрації посприяли затвердженню пакета реформ.

Утім, протестувальники у столиці країни Бейруті були незадоволені оголошеними Харірі реформами та вимагали відставки уряду.