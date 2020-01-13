Президент Ірану пообіцяв покарання винних у збитті літака, проведено арешти

Усі причетні до збиття поблизу Тегерана літака Boeing 737 компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), внаслідок чого загинули 176 людей, будуть покарані, запевнив президент Ірану Хасан Роухані. "Це була непростима помилка", - заявив він у вівторок, 14 січня, у телевізійному зверненні, цитує агентство новин Reuters. За словами Роухані, лише одна людина не може бути відповідальною за катастрофу літака. "Кожен, кого слід покарати, повинен бути покараний", - наголосив він, додавши, що це стосується відповідальних за катастрофу на всіх рівнях.

Роухані зазначив, що іранський уряд несе відповідальність перед своїм народом та іншими країнами за загибель людей у збитому літаку. Він вважає "хорошим першим кроком" той факт, що іранські військові визнали свою помилку. "Ми повинні запевнити людей, що цього не станеться знову", - додав Роухані.

За словами іранського президента, для розгляду справи щодо збиття літака потрібно створити спеціальний суд за участі верховного судді та багатьох експертів. "Це - не звичайна справа, весь світ стежитиме за цим судом", - наголосив Роухані.

Тим часом в Ірані вже затримали кількох людей, які можуть бути причетні до збиття українського літака. Про це повідомив представник міністерства юстиції країни Голамхоссейн Есмаїлі.

ICAO приєдналася до розслідування

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) прийняла запрошення іранського уряду взяти участь у розслідуванні щодо збиття літака. Про намір надати свої експертні консультації в цій справі ICAO повідомила у понеділок, 13 січня.

Зокрема, організація призначила старший та експертний технічний персонал, який тепер виконуватиме функції радників та спостерігачів під час розслідування. ICAO зазвичай не бере участь в розслідуваннях, однак може надати своїх експертів в якості спостерігачів.

Нагадаємо, 8 січня літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився одразу після зльоту з тегеранського аеропорту. Усі 176 людей, що перебували на борту, загинули. Серед них були громадяни Ірану, України, Канади та інших держав.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше цього дня командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде заявив, що його підрозділ бере на себе всю відповідальність за трагедію. За його словами, український літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було випущено зенітну ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером. Як стверджує Хаджізаде, у оператора зенітного ракетного комплексу (ЗРК) було до десяти секунд для ухвалення рішення про запуск ракети, а через перешкоди у зв'язку він діяв самостійно.





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