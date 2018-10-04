Президент Інтерполу зник під час поїздки до Китаю, у Франції почали розслідування

Поліція Франції розпочала розслідування у зв'язку зі зникненням президента Інтерполу Мена Хунвея. Про це у п'ятницю, 5 жовтня, повідомили новинні агенції Reuters, AP та AFP з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах Франції.

Про зникнення Мена Хунвея повідомила його дружина, яка мешкає у французькому місті Ліоні, де розташована штаб-квартира Інтерполу. За інформацією джерел агенцій, дружина Хунвея звернулася до поліції після того, як їй не вдалося зв'язатися з чоловіком з того часу, як він поїхав до Китаю наприкінці вересня.

Мен Хунвей обійняв посаду президента Інтерполу у листопаді 2016 року. Раніше він працював заступником міністра громадської безпеки Китаю. Він став першим представником Китаю, який обійняв посаду президента Інтерполу.

Президент Інтерполу очолює виконавчий комітет організації та обирається терміном на чотири роки. Виконавчий комітет здійснює контроль над виконанням рішень генеральної асамблеї Інтерполу, яка є його вищим органом і яку очолює генеральний секретар. Найвищим керівником Інтерполу є генеральний секретар, цю посаду з 2014 року обіймає німецький політик Юрґен Шток.