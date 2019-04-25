 Президент Шрі-Ланки заборонив два місцевих ісламістських угруповання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2019

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Новини

Президент Шрі-Ланки заборонив два місцевих ісламістських угруповання

Два ісламістських угруповання, на які уряд в Коломбо покладає відповідальність за скоєні нещодавно теракти, заборонені указом президента країни Майтріпали Сірісени.

Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена

Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена

Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена заборонив своїм указом два місцевих ісламістських угруповання, котрих підозрюють у скоєнні нещодавно серії кривавих терактів у столиці країни Коломбо та інших містах. Згідно з підписаним у суботу, 27 квітня, президентським указом, під заборону потрапили угруповання "Національний Таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім", передає агенція новин AP.

За словами речника президента, указ дозволяє також конфіскацію майна цих екстремістських угруповань.

Нагадаємо, 21 квітня в кількох фешенебельних готелях і християнських церквах пролунали потужні вибухи. Це сталося саме тоді, коли в католицьких храмах відправляли богослужіння з нагоди Великодня. Більшість нападів скоїли терористи-смертники.

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Результати розслідувань терактів на Шрі-Ланці свідчать про те, що за атаками стояв намір ісламістів "помститися" за напади на мечеті в місті Крайстчерч у Новій Зеландії. Про свою відповідальність за напади заявила ІД. (23.04.2019)

У будинку на сході Шрі-Ланки, де, як підозрює поліція, переховувались причетні до терактів особи, стались три вибухи. Внаслідок цього загинуло 15 людей, серед яких шестеро дітей. (27.04.2019)

Цього разу вибуховий пристрій детонував поблизу будівлі суду на схід від Коломбо. Поліція заарештувала вже 76 підозрюваних у зв'язку з попередніми терактами. (25.04.2019)

Влада Шрі-Ланки зменшила офіційну кількість загиблих у терактах на 106 осіб, бо деякі тіла жертв порахували двічі. Нині кількість жертв оцінюєтсья у понад 250 осіб. (25.04.2019)

Внаслідок атак загинули щонайменше 253 людини, в тому числі й десятки іноземців. Ще близько 500 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Уряд країни покладав відповідальність за скоєне на угруповання "Національний Таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім".

Згодом про свою відповідальність за теракти оголосила міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІД). У заяві, поширеній через пропагандистське агентство ісламістів Amaq, ІД стверджувала, що нападники були її "бійцями", які скоїли атаки на "громадян коаліції та християнську спільноту".

Під "громадянами коаліції" ісламісти мають на увазі громадян держав, які беруть участь у антитерористичній коаліції проти ІД. Згодом угруповання оприлюднило імена, а також фото й відео нападників.

Контрзаходи уряду

Поліція Шрі-Ланки заарештувала вже 94 особи за підозрою в причетності до терористичних нападів. Серед узятих під варту також і батько двох імовірних терористів-смертників. У правоохоронних органах Шрі-Ланки тим часом повідомили про причетність у країні не менше 140 осіб до "Ісламської держави", передає інформагенція AFP.

Крім поліції, уряд задіяв також близько 10 тисяч військовослужбовців у різних куточках країни для зачистки можливих осередків ісламістів, передає агенція новин Reuters. Між урядовими військами та ісламістами вже виникли збройні сутички. Під час одного з останніх рейдів загинули не менше 15 цивільних, у тому числі й діти.

  • Наодинці з бідою

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Наодинці з бідою

    Острів Шрі-Ланка (у минулому - Цейлон) відпочивальники полюбляють за райські краєвиди та спокій. Однак цими днями Шрі-Ланка, назва якої перекладається зі санскриту як "благословенна земля", стала землею болю та відчаю після низки кривавих терактів. На цьому фото жінка оплакує своїх рідних біля церкви Святого Антонія у столиці країни Коломбо.

  • Їй було лише 13

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Їй було лише 13

    На цьому фото - одна із понад 300 жертв терористичних атак на Шрі-Ланці. Шаїні було лише 13 років. Більшість постраждалих у терактах - члени місцевої християнської меншини. Імена та особисті дані багатьох загиблих досі встановлюються. Влада країни у ході розслідування обставин нападів обмежила доступ до соціальних мереж.

  • Безмежна жалоба

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Безмежна жалоба

    Шаїні ще могла б жити і жити. На цьому фото - мати загиблої дівчини. Важко уявити собі, що зараз на серці у цієї матері. Життя її доньки обірвалося за мить, а її життя уже теж ніколи не буде таким, як раніше.

  • Самотній подорожній

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Самотній подорожній

    На жаль, Шаїні - не єдина неповнолітня жертва цих терактів. І на це вказують знайдені на місці подій численні дитячі іграшки, як на цьому фото, де видно оранжевого плюшевого віслюка. Його знайшли неподалік церкви Святого Себастьяна у Негомбо.

  • Сила вибухів

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Сила вибухів

    Усередині церкви Святого Себастьяна можна оцінити потужність вибухів, яких у неділю пролунало на Шрі-Ланці загалом вісім. Дах у храмі знесло, лавки розставлені хаотично. Тут більше не сховатися від вітру чи сонця, промені якого напряму світять на самотню фігуру Христа, яка стала свідком тутешньої трагедії.

  • Об'єднані горем

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Об'єднані горем

    Розпач та безпорадність з легкістю прочитуються на обличчях цих священників, що оцінюють масштаби біди у церкві Святого Антонія у Коломбо. Попередні дані розслідування вказують на відповідальних за теракти - це місцеві ісламістські угруповання. Слідство вважає, що теракти були помстою за нещодавній напад на мечеть у новозеландському Крайстчерчі.

  • Зламані життя

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Зламані життя

    Цій подружній парі було 58 і 59 років. Ще повні енергії та спраги до життя. Тепер їхнє спільне фото на домовині перед похороном нагадує про два життя, що передчасно обірвалися.

  • Жалоба та солідарність

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Жалоба та солідарність

    Траур вкрив не лише Шрі-Ланку. Багато іноземців втратили рідних у цих терактах. Акції солідарності відбулися у низці країн. На цьому фото - шкільні вчителі у сусідній Індії. Християнська меншина на Шрі-Ланці - приблизно 7 відсотків від 21-мільйонного населення острова. Більшість сповідує буддизм, а до мусульманської громади належить кожен десятий мешканець країни.

  • Зруйноване сімейне щастя

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Зруйноване сімейне щастя

    Серед загиблих 35 іноземців опинилися і троє з чотирьох дітей найбагатшої людини Данії Андерса Холх Повлсена (на фото із дружиною), які у момент вибуху перебували у популярному серед туристів фешенебельному готелі. За даними ЗМІ, всю родину - дружину, доньку і сина втратив у цьому ж теракті і турист з Великобританії, який сам вижив і дістав лише незначні поранення.

    Автор: Марко Мюллер, Дмитро Каневський


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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

Принаймні 310 загиблих з 12 країн світу. Такими є останні дані щодо жертв серії кривавих терактів на Шрі-Ланці. У фокусі фотогалереї DW - людські долі, які за мить змінило горе. (23.04.2019)  

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