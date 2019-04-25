Президент Шрі-Ланки заборонив два місцевих ісламістських угруповання

Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена заборонив своїм указом два місцевих ісламістських угруповання, котрих підозрюють у скоєнні нещодавно серії кривавих терактів у столиці країни Коломбо та інших містах. Згідно з підписаним у суботу, 27 квітня, президентським указом, під заборону потрапили угруповання "Національний Таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім", передає агенція новин AP.

За словами речника президента, указ дозволяє також конфіскацію майна цих екстремістських угруповань.

Нагадаємо, 21 квітня в кількох фешенебельних готелях і християнських церквах пролунали потужні вибухи. Це сталося саме тоді, коли в католицьких храмах відправляли богослужіння з нагоди Великодня. Більшість нападів скоїли терористи-смертники.

Внаслідок атак загинули щонайменше 253 людини, в тому числі й десятки іноземців. Ще близько 500 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Уряд країни покладав відповідальність за скоєне на угруповання "Національний Таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім".

Згодом про свою відповідальність за теракти оголосила міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІД). У заяві, поширеній через пропагандистське агентство ісламістів Amaq, ІД стверджувала, що нападники були її "бійцями", які скоїли атаки на "громадян коаліції та християнську спільноту".

Під "громадянами коаліції" ісламісти мають на увазі громадян держав, які беруть участь у антитерористичній коаліції проти ІД. Згодом угруповання оприлюднило імена, а також фото й відео нападників.

Контрзаходи уряду

Поліція Шрі-Ланки заарештувала вже 94 особи за підозрою в причетності до терористичних нападів. Серед узятих під варту також і батько двох імовірних терористів-смертників. У правоохоронних органах Шрі-Ланки тим часом повідомили про причетність у країні не менше 140 осіб до "Ісламської держави", передає інформагенція AFP.

Крім поліції, уряд задіяв також близько 10 тисяч військовослужбовців у різних куточках країни для зачистки можливих осередків ісламістів, передає агенція новин Reuters. Між урядовими військами та ісламістами вже виникли збройні сутички. Під час одного з останніх рейдів загинули не менше 15 цивільних, у тому числі й діти.