Президент Польщі Дуда знову згадав про потребу репарацій від ФРН

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив висловлений раніше офіційною Варшавою намір вимагати репарації від Берліна за завдану під час Другої світової війни шкоду. Про це польський президент заявив у інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому в суботу, 31 серпня.

Напередодні пам'ятних заходів з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни Дуда наголосив, що виплата компенсацій країнам, які зазнали нападу з боку нацистської Німеччини , є "питанням відповідальності і моралі". На тлі цього він згадав і економічні та людські втрати, котрих зазнала Польща під час Другої світової війни. Бойові дії та окупація завдали Польщі "величезної шкоди", зазначив глава держави.

Крім того, за словами Дуди, майже шість мільйонів поляків загинули, а міста лежали "в руїнах". Більшість загиблих були мирними жителями, додав Дуда. "Ми цього не забуваємо", - сказав глава польської держави. Ще одним аспектом, який згадав польський президент, стало й те, що близько половини цивільних жертв Другої світової війни у Польщі, - тобто майже три мільйони осіб, - були євреями, "брутально винищеними через расове безумство Гітлера". Тож польський парламент "виставить за це рахунок", застеріг польський президент.

Примирення Варшави і Берліна

Водночас глава польської держави вказав на добрі відносини між Польщею і Німеччиною, назвавши їх "зразком для народів цього світу". Хоч поляки "ніколи не забували історію", але за минулий з моменту закінчення війни час Берлін і Варшава "цілком і повністю примирилися", наголосив Дуда.

Нагадаємо, що в 2017 році в Польщі було сформовано парламентську комісію з питання репарацій ФРН. Вже незабаром вона має представити свій висновок. Президент Дуда висловив упевненість, що рішення буде знайдено.

Раніше польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович заявляв про дискримінацію його країни під час розподілу компенсацій. За його словами, хоч Польща особливо сильно постраждала від окупації нацистським режимом, вона отримала мінімальні виплати, тоді як Франція і Нідерланди "втратили в багато разів менше, але отримали більше компенсацій".

Утім, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецкій не уточнював суму, яку Варшава має намір вимагати від Берліна. У свою чергу, німецька сторона вважає питання про репарації закритим у рамках Договору про возз'єднання Німеччини від 1990 року.

Візит Штайнмаєра до Польщі

У неділю, 1 вересня, Анджей Дуда прийматиме президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier). Очікується, що той відвідає польське місто Велюнь, яке першим зазнало нападу з боку нацистської Німеччини 1 вересня 1939 року. Дуда наголосив, що "дуже вдячний" Штайнмаєру за те, що це місто вони відвідають разом. Крім того, Штайнмаєр візьме участь в пам'ятних заходах у Варшаві, розповів польський президент.