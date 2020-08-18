Президент Малі заявив про відставку, путчисти обіцяють вибори

Президент Малі після затримання військовими під час перевороту заявив про відставку задля уникнення кровопролиття. Путчисти обіцяють проведення нових виборів.
Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта оголосив про розпуск уряду та парламенту країни, і заявив, що у нього немає іншого вибору, як негайно подати у відставку. Про це він сказав у ніч на середу, 19 серпня, у відеозверненні, яке транслювали державні телеканали Малі. Напередодні президента та прем'єр-міністра Малі затримали під час військового перевороту.
"Якщо певні елементи в наших збройних силах хочуть, щоб це закінчилося за допомогою їхнього втручання, хіба у мене є вибір?" - сказав Ібрагім Бубакар Кейта і додав, що "не хоче, щоб проливалася кров".
За декілька годин на державному телебаченні виступили представники заколотників. Вони пообіцяли провести нові вибори у "належний час". Заступник начальника штабу військово-повітряних сил країни Ісмаель Ваге сказав, що "патріотичні сили Національного комітету порятунку народу вирішили взяти на себе відповідальність перед людьми та перед історією", цитує інформагентство AFP.
Після перевороту Бундесвер посилив заходи безпеки для військовослужбовців, розміщених в Малі. Німецькі військові не залишають польовий табір, повідомила агенції новин dpa речниця командування. У Малі перебувають понад 900 військових Бундесверу в рамках стабілізаційної місії ООН Minusma та навчальної місії ЄС EUTM Mali. Зазначається, що бази, на яких вони розміщені, не були зачеплені діями заколотників.
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Європейський Союз засудив спробу державного перевороту в Малі. ЄС не сприймає жодних антиконституційних змін, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш напередодні вимагав негайного і беззастережного звільнення з-під арешту президента Малі Ібрагіма Бубакара Кейти і прем'єр-міністра Бубу Сіссе.
Нагадаємо, напередодні їх затримали військові-путчисти, які здійняли заколот на військовій базі Каті, розташованої поблизу Бамако, столиці Малі. В останні тижні в Малі проходили акції протесту проти Кейти і його уряду.
Це вже не перший заколот у Малі, який починався на військовій базі Каті. У 2012 році заколот на тій же базі призвів до військового перевороту, який прискорив захоплення ісламістами півночі Малі.