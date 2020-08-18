Президент Малі заявив про відставку, путчисти обіцяють вибори

Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта оголосив про розпуск уряду та парламенту країни, і заявив, що у нього немає іншого вибору, як негайно подати у відставку. Про це він сказав у ніч на середу, 19 серпня, у відеозверненні, яке транслювали державні телеканали Малі. Напередодні президента та прем'єр-міністра Малі затримали під час військового перевороту.

"Якщо певні елементи в наших збройних силах хочуть, щоб це закінчилося за допомогою їхнього втручання, хіба у мене є вибір?" - сказав Ібрагім Бубакар Кейта і додав, що "не хоче, щоб проливалася кров".

За декілька годин на державному телебаченні виступили представники заколотників. Вони пообіцяли провести нові вибори у "належний час". Заступник начальника штабу військово-повітряних сил країни Ісмаель Ваге сказав, що "патріотичні сили Національного комітету порятунку народу вирішили взяти на себе відповідальність перед людьми та перед історією", цитує інформагентство AFP.

У Бамако зібралися натовпи людей, які привітали путчистів

Бундесвер посилює заходи безпеки

Після перевороту Бундесвер посилив заходи безпеки для військовослужбовців, розміщених в Малі. Німецькі військові не залишають польовий табір, повідомила агенції новин dpa речниця командування. У Малі перебувають понад 900 військових Бундесверу в рамках стабілізаційної місії ООН Minusma та навчальної місії ЄС EUTM Mali. Зазначається, що бази, на яких вони розміщені, не були зачеплені діями заколотників.

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ЄС засуджує спробу державного перевороту

Європейський Союз засудив спробу державного перевороту в Малі. ЄС не сприймає жодних антиконституційних змін, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш напередодні вимагав негайного і беззастережного звільнення з-під арешту президента Малі Ібрагіма Бубакара Кейти і прем'єр-міністра Бубу Сіссе.

Нагадаємо, напередодні їх затримали військові-путчисти, які здійняли заколот на військовій базі Каті, розташованої поблизу Бамако, столиці Малі. В останні тижні в Малі проходили акції протесту проти Кейти і його уряду.

Це вже не перший заколот у Малі, який починався на військовій базі Каті. У 2012 році заколот на тій же базі призвів до військового перевороту, який прискорив захоплення ісламістами півночі Малі.