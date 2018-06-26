Президент Македонії заблокував угоду про зміну назви країни

Президент Македонії Гьорге Іванов відмовився підписати договір із Грецією про зміну назви країни на Республіка Північна Македонія. "Я не погоджуся з поправкою до конституції про зміну державної назви", - заявив він у листі до парламенту, оприлюдненому у вівторок, 26 червня, передає агенція dpa.

За словами Іванова, ця угода "шкодить національній ідентичності" македонців. Він також зазначив, що вона ставить Македонію в залежність від Греції.

Раніше договір про зміну назви Македонії був ратифікований парламентом країни. Парламент може подолати вето президента новим голосуванням. Після цього угоду повинні схвалити ще македонці на референдумі. У разі схвалення мають бути внесені зміни до конституції. І лише після завершення цього процесу щодо угоди голосуватиме парламент Греції, зазначає агентство AFP.

Суперечка щодо назви Македонії тривала понад 25 років. Досі Греція наполягала, що Македонія привласнила назву в однієї з північних грецьких провінцій, та блокувала діалог щодо вступу сусідньої країни до НАТО та ЄС.

17 червня уряди Греції та Македонії домовилися щодо нової назви балканської країни. Після підписання угоди у столиці Македонії пройшли акції протесту. 20 червня македонський парламент ратифікував угоду про зміну назви країни.