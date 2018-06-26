 Президент Македонії заблокував угоду про зміну назви країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2018

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Новини

Президент Македонії заблокував угоду про зміну назви країни

Зміна назви Македонії на Республіка Північна Македонія загрожує національній ідентичності її громадян та ставить в залежність від Греції, заявив президент країни Гьорге Іванов. Парламент може подолати вето президента.

Гьорге Іванов заблокував зміну назви Македонії

Гьорге Іванов заблокував зміну назви Македонії

Президент Македонії Гьорге Іванов відмовився підписати договір із Грецією про зміну назви країни на Республіка Північна Македонія. "Я не погоджуся з поправкою до конституції про зміну державної назви", - заявив він у листі до парламенту, оприлюдненому у вівторок, 26 червня, передає агенція dpa.

За словами Іванова, ця угода "шкодить національній ідентичності" македонців. Він також зазначив, що вона ставить Македонію в залежність від Греції.

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Голови урядів Греції та Македонії нарешті врегулювали багаторічну суперечку довкола назви балканської країни. Але ще залишилося завдання: переконати затятих противників назви "Північна Македонія", пише Спірос Москову. (18.06.2018)

Македонські законодавці ратифікували угоду з Афінами, згідно з якою країну мають перейменувати на Республіка Північна Македонія. (20.06.2018)

Раніше договір про зміну назви Македонії був ратифікований парламентом країни. Парламент може подолати вето президента новим голосуванням. Після цього угоду повинні схвалити ще македонці на референдумі. У разі схвалення мають бути внесені зміни до конституції. І лише після завершення цього процесу щодо угоди голосуватиме парламент Греції, зазначає агентство AFP. 

Суперечка щодо назви Македонії тривала понад 25 років. Досі Греція наполягала, що Македонія привласнила назву в однієї з північних грецьких провінцій, та блокувала діалог щодо вступу сусідньої країни до НАТО та ЄС.

17 червня уряди Греції та Македонії домовилися щодо нової назви балканської країни. Після підписання угоди у столиці Македонії пройшли акції протесту. 20 червня македонський парламент ратифікував угоду про зміну назви країни.

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