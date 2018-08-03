 Президент Косова пропонує Сербії ″скорегувати″ кордон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2018

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Новини

Президент Косова пропонує Сербії "скорегувати" кордон

Косово та Сербії слід домовитися щодо передачі населених переважно албанцями частин Сербії Косову, вважає президент Косова Хашим Тачі. Сам Тачі нічого не пропонує Сербії навзамін.

Хашим Тачі

Президент Косова Хашим Тачі (архівне фото)

Передати Косову населені переважно албанцями частини Сербії пропонує Белграду президент Косова Хашим Тачі. Про це він заявив у інтерв'ю інформагенції Reuters, оприлюдненому в вівторок, 14 серпня.

На думку Тачі, такий крок з боку Белграда зміг би покласти край напрузі у відносинах між Косовим та Сербією й пришвидшити рух обох країн до вступу в ЄС. "Це допомогло б уникнути міжетнічних проблем та створення будь-яких автономних регіонів на зразок Республіки Сербської (у Боснії та Герцеговині. - Ред.)", - зауважив Тачі. На його переконання, корекція кордонів дозволить уникнути виникнення "ще більших криз і проблем, або навіть нової війни". 

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Президент Косова також повідомив, що має намір представити відповідний план врегулювання президенту Сербії Александару Вучічу під час майбутньої зустрічі у Брюсселі, що має відбутися в вересні цього року. На погляд Тачі, це має стати частиною діалогу між двома країнами, який підтримує ЄС. При цьому президент Косова не уточнив, що Белград має отримати взамін передачі частини своєї території. 

На території Сербії проживає близько 55 тисяч етнічних албанців, а на території Косова - близько 100 тисяч сербів. Близько половини з цих сербів мешкають компактно на півночі країни. Вони не визнають албанської влади, і надалі вважаючи себе громадянами Сербії.

Раніше деякі сербські політики пропонували провести корекцію кордону між Косовом та Сербією, приєднавши населену сербами частину півночі Косова до Сербії. Згідно з їхнім задумом, Косово натомість отримає населені переважно албанцями райони південної Сербії. Попри намір Сербії та Косова вступити до Європейського Союзу, Сербія й досі не визнала незалежності Косова та заблокувала разом з Росією спробу прийняття Косова до ООН.

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