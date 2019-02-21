 Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2019

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Новини

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про відставку

Після майже 30 років на посаді президента Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про свою відставку. Повноваження президента країни переходять до спікера Сенату парламенту Касима-Жомарта Токаєва.

Нурсултан Назарбаєв оголосив про свою відставку

Нурсултан Назарбаєв оголосив про свою відставку

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у вівторок, 19 березня, оголосив про свою відставку. "Я прийняв рішення припинити свої повноваження в якості президента", - сказав Назарбаєв, виступаючи зі зверненням до народу країни в ефірі телеканалів країни.

Він зауважив, що займає свою посаду вже дуже довго. "У цьому році виповниться 30 років, як я займаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану", - сказав він, цитує агентство "Інтерфакс".

При цьому Назарбаєв залишиться головою Ради безпеки Казахстану. "Щоб виконати заповіт народу, я працював не покладаючи рук. Я продовжуватиму працювати главою Радбезу і партії "Нур Отан", - сказав він.

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Згідно з Конституцією Казахстану, в разі дострокового звільнення або відмови від посади президента республіки його повноваження на строк, що залишився, переходять до голови Сенату парламенту. Повідомляється, що їх виконуватиме спікер Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. 

Нурсултан Назарбаєв, якому в цьому році виповниться 79 років, є першим і єдиним президентом Казахстану. Він перебував на цій посаді з 24 квітня 1990 року. До цього він обіймав посади голови Ради міністрів Казахської РСР, першого секретаря Центрального комітету Компартії Казахстану та інші керівні посади.

З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він декілька разів перемагав на виборах глави держави, останній раз набравши 97,75 відсотка голосів виборців. Нинішній термін його президентських повноважень закінчується в квітні 2020 року. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів.

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