Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про відставку

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у вівторок, 19 березня, оголосив про свою відставку. "Я прийняв рішення припинити свої повноваження в якості президента", - сказав Назарбаєв, виступаючи зі зверненням до народу країни в ефірі телеканалів країни.

Він зауважив, що займає свою посаду вже дуже довго. "У цьому році виповниться 30 років, як я займаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану", - сказав він, цитує агентство "Інтерфакс".

При цьому Назарбаєв залишиться головою Ради безпеки Казахстану. "Щоб виконати заповіт народу, я працював не покладаючи рук. Я продовжуватиму працювати главою Радбезу і партії "Нур Отан", - сказав він.

Згідно з Конституцією Казахстану, в разі дострокового звільнення або відмови від посади президента республіки його повноваження на строк, що залишився, переходять до голови Сенату парламенту. Повідомляється, що їх виконуватиме спікер Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Нурсултан Назарбаєв, якому в цьому році виповниться 79 років, є першим і єдиним президентом Казахстану. Він перебував на цій посаді з 24 квітня 1990 року. До цього він обіймав посади голови Ради міністрів Казахської РСР, першого секретаря Центрального комітету Компартії Казахстану та інші керівні посади.

З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він декілька разів перемагав на виборах глави держави, останній раз набравши 97,75 відсотка голосів виборців. Нинішній термін його президентських повноважень закінчується в квітні 2020 року. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів.