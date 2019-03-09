 Президент Алжиру повернувся до країни, громадяни зустріли його протестами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2019

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Новини

Президент Алжиру повернувся до країни, громадяни зустріли його протестами

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка повернувся до країни після двотижневого перебування у швейцарській клініці. Тисячі алжирців продовжують протестувати проти участі Бутефліки у президентських виборах.

студенти в Алжирі протестують проти висунення Абдельазіза Бутефліки на президентських виборах

Масовий протест у столиці Алжиру 10 березня

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка в неділю, 10 березня, повернувся до країни після майже двотижневого перебування у клініці в Женеві. Урядовий літак із Бутефлікою на борту приземлився на військовому аеродромі неподалік від столиці країни - міста Алжир. В адміністрації президента повідомили, що 82-річний Бутефліка пройшов у швейцарській клініці планове обстеження. Утім, про реальний стан здоров'я президента відомо мало. Це залишається темою припущень і спекуляцій, зазначає інформагенція dpa.

У багатьох містах країни в неділю тривають масові протести проти участі Бутефліки у президентських виборах. У столиці 10 березня було зачинено багато крамниць. Базари не працювали. Припинився рух громадського і залізничного транспорту. Працівники низки державних і приватних підприємств почали страйк. До нього приєдналися, зокрема, працівники одного з найбільших підприємств країни - багатопрофільного концерну Cevital. Водночас державні органи працювали у звичайному режимі. Неділя в Алжирі - робочий день.

Тисячі школярів і студентів по всій країні знову вийшли на вулиці з протестами проти висування Бутефліки. Студенти і професори зайняли низку університетів. Таким чином вони опираються  рішенню міністерства освіти подовжити весняні канікули на 11 днів, починаючи з неділі, й зачинити до 4 квітня гуртожитки. Міністерство відмовилося від оголошених напередодні планів у зв'язку з масовим невдоволенням, передає інформагенція AFP.

Тисячі школярів і студентів по всій країні вийшли на вулиці з протестами

Тисячі школярів і студентів по всій країні вийшли на вулиці з протестами проти висування Бутефліки

Чи підтримає протести армія, наразі незрозуміло. Заступник міністра оборони, керівник генштабу Ахмед Гаїд Салах у неділю заявив про "єдність армії й народу". Однак із його заяви не випливає, що військові припинять підтримувати чинного президента. 

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Десятки тисяч людей в місті Алжирі протестують проти рішення чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий термін. Не минулося без сутичок з поліцією. (08.03.2019)

82-річний Абдельазіз Бутефліка подав документи для участі у виборах президента Алжиру й водночас пообіцяв не перебувати на посаді весь термін. Десятки тисяч алжирців протестували проти його наміру (03.03.2019)

Протести в Алжирі тривають уже кілька тижнів. 8 березня акції були найчисленнішими. За різними оцінками, на вулиці вийшли від кількох десятків до сотень тисяч. Окрім столиці, протестували у провінціях Батна, Буйра, Скікда і Мсійра. У сутичках із поліцією в столиці в цей день постраждали понад 100 цивільних. 195 людей затримали. Також повідомлялося про 112 травмованих правоохоронців.

Чергові президентські вибори в Алжирі мають відбутися 18 квітня 2019 року. Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє чинному президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.

Чинний президент очолює Алжир 20 років. Він чотири рази обирався на цю посаду. Політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка рідко з'являється на публіці. Попри це Бутефліка знову балотується на президентських виборах.

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