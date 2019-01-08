Президентські вибори у ДР Конго: переможцем оголосили опозиціонера

На президентських виборах у Демократичній Республіці Конго (ДРК) перемогу здобув лідер опозиційної партії "Союз за демократію і соціальний прогрес" Фелікс Тшісекеді. Про це виборча комісія ДРК повідомила у ніч на четвер, 10 січня, інформує агентство Reuters.

За даними комісії, Тшісекеді здобув понад 7 мільйонів голосів виборців, або ж 39 відсотків. На другому місці - опозиційний депутат і колишній менеджер компанії Exxon Mobil Мартін Фаюлу з 6,4 мільйона голосів. Провладний кандидат Еммануель Рамазані Шадарі, якого підтримував багаторічний президент країни Джозеф Кабіла, здобув 4,4 мільйона голосів виборців.

Тим часом впливова у країні католицька церква, посилаючись на дані тисяч добровільних спостерігачів, заявила про перемогу на виборах Мартіна Фаюлу.Останній після оголошення виборчою комісією результатів заявив про обман.

"Ці результати не мають нічого спільного з правдою на виборчих дільницях", - зазначив він в інтерв'ю французькій медіакомпанії Radio France Internacional, цитує агентство dpa. "У конголезького народу вкрали перемогу - і конголезький народ з цим ніколи не змириться", - додав він.

Нагадаємо, президентські вибори у ДР Конго відбулися 30 грудня. Згідно з конституцією країни, вони мали відбутися ще два роки тому. Утім, оскільки нинішній президент Джозеф Кабіла відмовився піти у відставку після двох термінів, вибори кілька разів відкладали. Протести проти Кабіли неодноразово були придушені із застосуванням сили. Оголошення результатів виборча комісія відклала на кілька днів.