Президентом Ісландії переобраний Ґудні Йоханнессон

На президентських виборах Ісландії впевнену перемогу здобув чинний глава країни Ґудні Йоханнессон, який у 2016 році став наймолодшим президентом в історії країни з моменту здобуття незалежності в 1944 році.

Як свідчать попередні результати волевиявлення, оприлюднені у ніч на неділю, 28 червня, 52-річний політик отримав близько 90 відсотків голосів виборців. Цей результат не виявився сюрпризом, оскільки напередодні голосування саме таку підтримку йому прогнозували соціологічні дослідження.

Сам Ґудні Йоханнессон ввечері у суботу, 27 червня, висловив своє задоволення результатами виборів. За його словами, виборці надали йому "мандат на виконання тієї ж ролі", яку він здійснював протягом останніх чотирьох років свого президентства.

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Його суперник, бізнесмен Гудмундур Франклін Йонссон, засновник Право-зеленої партії Ісландії, вже визнав поразку і привітав суперника з перемогою. "Я вітаю Ґудні і його родину", - заявив Йонссон, коментуючи результати виборів.

Попри те, що президент в Ісландії виконує здебільшого представницькі функції, все ж він має даякі важелі впливу на процеси в країні. Так, він може накладати вето на увалені Альтінгом (місцевим парламентом) закони, скликати референдуми. Також в нього є фінансові повноваження - його обов'язковому схваленню підлягає бюджет.