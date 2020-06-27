 Президентом Ісландії переобраний Ґудні Йоханнессон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2020

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Новини

Президентом Ісландії переобраний Ґудні Йоханнессон

За попередніми данними, за чинного президента Ісландії Ґудні Йоханнессона проголосувала абсолютна більшість виборців - близько 90 відсотків.

Ґудні Йоханнессон лишатиметься президентом Ісландії ще чотири роки

Ґудні Йоханнессон лишатиметься президентом Ісландії ще чотири роки

На президентських виборах Ісландії впевнену перемогу здобув чинний глава країни Ґудні Йоханнессон, який у 2016 році став наймолодшим президентом в історії країни з моменту здобуття незалежності в 1944 році. 

Як свідчать попередні результати волевиявлення, оприлюднені у ніч на неділю, 28 червня, 52-річний політик отримав близько 90 відсотків голосів виборців. Цей результат не виявився сюрпризом, оскільки напередодні голосування саме таку підтримку йому прогнозували соціологічні дослідження.

Сам Ґудні Йоханнессон ввечері у суботу, 27 червня, висловив своє задоволення результатами виборів. За його словами, виборці надали йому "мандат на виконання тієї ж ролі", яку він здійснював протягом останніх чотирьох років свого президентства.

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Його суперник, бізнесмен Гудмундур Франклін Йонссон, засновник Право-зеленої партії Ісландії, вже визнав поразку і привітав суперника з перемогою. "Я вітаю Ґудні і його родину", - заявив Йонссон, коментуючи результати виборів.

Попри те, що президент в Ісландії виконує здебільшого представницькі функції, все ж він має даякі важелі впливу на процеси в країні. Так, він може накладати вето на увалені Альтінгом (місцевим парламентом) закони, скликати референдуми. Також в нього є фінансові повноваження - його обов'язковому схваленню підлягає бюджет.

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