Президентом Північної Македонії обрали Стево Пендаровського

Перемогу в другому турі президентських виборів у Північній Македонії, що відбулися в неділю, 5 травня, здобув кандидат від правлячих соціал-демократів професор Стево Пендаровський. За даними державної виборчої комісії, за нього проголосували 52 відсотки виборців, передає агентство новин dpa.

Його опонентка - професорка Гордана Сіляновска-Давкова, яку підтримала опозиційна націоналістична партія ВМРО-ДПМНЄ, - здобула 44 відсотки голосів виборців. Явка становила 46,7 відсотка виборців. Згідно із виборчим законодавством Північної Македонії, для визнання результатів виборів чинними активність виборців повинна бути не нижчою 40 відсотків.

Президент у Північній Македонії має передусім представницькі функції, втім, ці вибори розглядалися багатьма як вотум довіри уряду прем'єра Зорана Заєва.

Нагадаємо, що 12 лютого колишня Республіка Македонія отримала свою нову офіційну назву - Північна Македонія. Завдяки цьому вдалося вирішити багаторічну суперечку щодо назви країни із Грецією та розблокувати роботу щодо євроатлантичної інтеграції Скоп'є. Однак багато македонців були незадоволені цим кроком чинної влади.