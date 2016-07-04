 Президентом Північної Македонії обрали Стево Пендаровського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2019

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Новини

Президентом Північної Македонії обрали Стево Пендаровського

Перемогу на президентських виборах у Північній Македонії здобув Стево Пендаровський, якого підтримували соціал-демократи.

Стево Пендаровський

Стево Пендаровський

Перемогу в другому турі президентських виборів у Північній Македонії, що відбулися в неділю, 5 травня, здобув кандидат від правлячих соціал-демократів професор Стево Пендаровський. За даними державної виборчої комісії, за нього проголосували 52 відсотки виборців, передає агентство новин dpa.

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Республіка Македонія офіційно змінила назву на Республіку Північна Македонія. (13.02.2019)

За ратифікацію протоколу про приєднання Північної Македонії до НАТО проголосували 153 грецьких парламентарі. Досі саме суперечка навколо назви балканської країни стояла на заваді вступу Скоп'є до Альянсу. (09.02.2019)

Його опонентка - професорка Гордана Сіляновска-Давкова, яку підтримала опозиційна націоналістична партія ВМРО-ДПМНЄ, - здобула 44 відсотки голосів виборців. Явка становила 46,7 відсотка виборців. Згідно із виборчим законодавством Північної Македонії, для визнання результатів виборів чинними активність виборців повинна бути не нижчою 40 відсотків.

Президент у Північній Македонії має передусім представницькі функції, втім, ці вибори розглядалися багатьма як вотум довіри уряду прем'єра Зорана Заєва.

Нагадаємо, що 12 лютого колишня Республіка Македонія отримала свою нову офіційну назву - Північна Македонія. Завдяки цьому вдалося вирішити багаторічну суперечку щодо назви країни із Грецією та розблокувати роботу щодо євроатлантичної інтеграції Скоп'є. Однак багато македонців були незадоволені цим кроком чинної влади. 

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