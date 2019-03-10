 Президентом Латвії обраний Егілс Левітс | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2019

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Новини

Президентом Латвії обраний Егілс Левітс

Новим президентом Латвії обраний колишній міністр юстиції, суддя Суду ЄС Егілс Левітс. За нього проголосували 61 зі 100 депутатів латвійського Сейму.

Обраний президент Латвії Егілс Левітс

Обраний президент Латвії Егілс Левітс

Латвійський Сейм у середу, 29 травня, обрав президентом країни суддю Суду Євросоюзу Егілса Левітса, якого висунули на посаду представники правлячої коаліції. За його кандидатуру проголосував 61 депутат, проти - 32. "Я буду президентом всієї Латвії, всіх громадян - і тих, хто живе в Латвії, і тих, хто живе за її межами, і тих, хто бідує, і заможних, і знедолених, і впевнених за своє життя", - заявив він після свого обрання, передає агенція "Інтерфакс".

На посаду президента висувалися троє кандидатів: Левітс, омбудсмен Юріс Янсонс і депутат Дідзіс Шмітс. За кандидатуру Янсонса проголосували вісім депутатів, проти - 85, а за кандидатуру Шмітса віддали голоси 24 депутати, проти - 69. Чинний президент країни Раймондс Вейоніс повторно не балотувався на цю посаду. Термін його повноважень закінчується на початку липня.

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Левітс в 1982 році закінчив юридичний факультет Гамбурзького університету, в 1985 році - факультет суспільних наук і філософії цього ж університету. Він був послом Латвії в Німеччині, Швейцарії, Австрії та Угорщині, депутатом п'ятого Сейму, міністром юстиції, членом Європейського суду з прав людини від Латвії та суддею Суду ЄС.

Левітс є співавтором прийнятої 4 травня 1990 року Декларації про незалежність Латвії і проекту преамбули до Конституції Латвії. Висувався кандидатом на президентські вибори в Латвії у 2015 році.

У Латвії, що є парламентською республікою, президент виконує представницьку роль, виконавча влада перебуває в руках прем'єра. Проте глава держави може наполягти на зміні уряду, ініціювати референдум про розпуск парламенту, а також має право законодавчої ініціативи.

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