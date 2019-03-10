Президентом Латвії обраний Егілс Левітс

Латвійський Сейм у середу, 29 травня, обрав президентом країни суддю Суду Євросоюзу Егілса Левітса, якого висунули на посаду представники правлячої коаліції. За його кандидатуру проголосував 61 депутат, проти - 32. "Я буду президентом всієї Латвії, всіх громадян - і тих, хто живе в Латвії, і тих, хто живе за її межами, і тих, хто бідує, і заможних, і знедолених, і впевнених за своє життя", - заявив він після свого обрання, передає агенція "Інтерфакс".

На посаду президента висувалися троє кандидатів: Левітс, омбудсмен Юріс Янсонс і депутат Дідзіс Шмітс. За кандидатуру Янсонса проголосували вісім депутатів, проти - 85, а за кандидатуру Шмітса віддали голоси 24 депутати, проти - 69. Чинний президент країни Раймондс Вейоніс повторно не балотувався на цю посаду. Термін його повноважень закінчується на початку липня.

Левітс в 1982 році закінчив юридичний факультет Гамбурзького університету, в 1985 році - факультет суспільних наук і філософії цього ж університету. Він був послом Латвії в Німеччині, Швейцарії, Австрії та Угорщині, депутатом п'ятого Сейму, міністром юстиції, членом Європейського суду з прав людини від Латвії та суддею Суду ЄС.

Левітс є співавтором прийнятої 4 травня 1990 року Декларації про незалежність Латвії і проекту преамбули до Конституції Латвії. Висувався кандидатом на президентські вибори в Латвії у 2015 році.

У Латвії, що є парламентською республікою, президент виконує представницьку роль, виконавча влада перебуває в руках прем'єра. Проте глава держави може наполягти на зміні уряду, ініціювати референдум про розпуск парламенту, а також має право законодавчої ініціативи.