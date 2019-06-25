Президентка ПАРЄ: Україна зобов'язана запросити спостерігачів на вибори

Президентка Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ліліан Морі Паск'є наголошує на обов'язку України запросити спостерігачів ПАРЄ на позачергові вибори до Верховної Ради.

"Я повинна наголосити, що Україна як член Ради Європи перебуває під моніторинговим спостереженням асамблеї та зобов'язана запрошувати асамблею для спостереження за президентськими та парламентськими виборами", - йдеться у заяві Ліліан Морі Паск'є, опублікованій на сайті ПАРЄ у середу, 3 липня. Вона також висловила жаль з приводу скасування запрошення на вибори для спостерігачів ПАРЄ головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Вона нагадала, що спостерігачі ПАРЄ приїжджають працювати на виборах в Україні з 1994 року, і ця співпраця дозволила "істотно поліпшити" українську законодавчу базу та виборчі практики. Водночас президентка асамблеї запевнила, що готова обговорити покращення відносини між асамблеєю Верховною Радою та українською делегацією ПАРЄ.

Крім того, у ПАРЄ у середу повідомили, що передвиборча делегація асамблеї вирішила передчасно припинити свою діяльність. Її представники були у Києві 2 і 3 липня та зустрічалися із представниками партій, які беруть участь у парламентських виборах, а також журналістами, членами громадських організацій та дипломатами.

Скандал через повернення Росії до ПАРЄ

Нагадаємо, 2 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував надіслане раніше запрошення для ПАРЄ проводити спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні, призначеними на 21 липня.

26 червня українська делегація та делегації ще шістьох країн (Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини ) залишили засідання ПАРЄ після повного підтвердження повноважень російської делегації в асамблеї завдяки ухваленню відповідної резолюції ПАРЄ у ніч на 25 червня.

Цей документ надав можливість Росії направити своїх депутатів в асамблею. Резолюція також заборонила карати національні делегації, позбавляючи їх права голосу, виступів і представництва в ПАРЄ. У той же день голова делегації України заявив про звернення до Верховної Ради щодо необхідності терміново розглянути питання зупинення участі України в ПАРЄ у подальшому.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію через анексію Росією українського Криму. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі ПАРЄ з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила платити внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав в ПАРЄ.