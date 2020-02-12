 Президента Косова звинувачують у воєнних злочинах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2020

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Президента Косова звинувачують у воєнних злочинах

Спецтрибунал в Гаазі звинувачує Хашима Тачі і ще дев'ятьох осіб у злочинах проти людяності, включно з вбивствами, тортурами, викраденнями і переслідуваннями. За даними суду, постраждали сотні людей.

Хашим Тачі

Хашим Тачі

Президенту Косова Хашиму Тачі і дев'ятьом іншим колишнім бойовикам пред'явлені звинувачення у низці злочинів проти людяності та воєнних злочинах, включно з вбивствами.

В опублікованій в середу, 24 червня, заяві спеціального трибуналу в Гаазі з розслідування воєнних злочинів в Косові вказується, що президент Тачі та інші підозрювані "несуть кримінальну відповідальність за близько 100 вбивств".

В результаті постраждали сотні косовських албанців, сербів, ромів та представників інших національностей, а також політичних опонентів обвинувачених. Серед інших звинувачень - насильницьке зникнення, переслідування і тортури.

Війна в Косові

Хашим Тачі був одним із засновників Визвольної армії Косова (ОАК), яка діяла під час війни за незалежність краю від Сербії. З 2000 року - голова Демократичної партії Косова, в минулому політичного крила ОАК.

У 2008-2014 роках - прем'єр-міністр республіки, потім очолював МЗС, а на початку 2016 року його обрали президентом Косова.

Під час війни в Косові 1998-1999 років загинули більше 10 тисяч людей, 1641 людина донині вважається зниклою безвісти. Війна закінчилася після авіаударів НАТО по Сербії, що тривали 78 днів.

Парламент Косова оголосив про незалежність в 2008 році. До теперішнього часу незалежність Косова визнали близько 100 держав - серед них 22 з 27 країн-членів ЄС.

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