Предстоятелем помісної православної церкви в Україні став митрополит Епіфаній

Учасники об'єднавчого собору в Києві обрали в суботу, 15 грудня, предстоятелем помісної автокефальної православної церкви в Україні Епіфанія (Думенка) - митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП). Про обрання Епіфанія оголосив президент України Петро Порошенко у своїй промові після завершення об'єднавчого собору, що відбувся в Софійському соборі. Сам собор тривав близько 10 годин.

Обраний предстоятель помісної православної церкви в Україні, митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав усіх долучатися до новоствореної церкви. "Я хотів закликати всіх наших побратимів, архієреїв, усіх вірян до новоствореної єдиної української православної церкви. Двері нашої церкви відчинені для всіх. Ми закликаємо до об'єднання, ми закликаємо всіх бути в цій визнаній єдиній помісній православній церкві", - сказав він після обрання, звертаючись до присутніх на Софійській площі в Києві.

У свою чергу, президент Порошенко повідомив, що він поїде до Стамбула разом із митрополитом Епіфанієм для отримання томосу. Як очікують, 6 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій передасть томос про автокефалію православної церкви України обраному на об'єднавчому соборі предстоятелю.

За даними ЗМІ, 39-річний Епіфаній вважається довіреною особою Філарета. Раніше митрополит Української автокефальної православної церкви України (УАПЦ) Макарій розповів, що ще в жовтні 2018 року Вселенський патріарх Варфоломій закликав у листі Макарія не висуватися на посаду предстоятеля Української православної Церкви. Макарій також не виключив, що аналогічний лист отримав від Варфоломія й Філарет.

Керівництво Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), яке раніше розірвало євхаристичне спілкування з Константинополем, не брало участь у цьому соборі. Ще 7 грудня синод УПЦ МП не дозволив своїм священикам та вірянам брати участь в об'єднавчому соборі. Сам предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій повернув Вселенському патріарху Варфоломію письмове запрошення для участі в соборі. В об'єднавчому соборі взяли участь лише два ієрархи УПЦ МП.