На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "представництво ООН в Україні".

Офіційна назва представництва ООН в Україні - Офіс Координатора системи ООН. Офіси Координаторів системи ООН були запроваджені в 1997 році. Координатор ООН у конкретній країні є представником генерального секретаря ООН. Його завдання полягає в об'єднанні різних установ ООН і координації їхньої діяльності. Йдеться про агентства, фонди та програми ООН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.