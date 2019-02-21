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Представництво ООН в Україні

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "представництво ООН в Україні".

Офіційна назва представництва ООН в Україні - Офіс Координатора системи ООН. Офіси Координаторів системи ООН були запроваджені в 1997 році. Координатор ООН у конкретній країні є представником генерального секретаря ООН. Його завдання полягає в об'єднанні різних установ ООН і координації їхньої діяльності. Йдеться про агентства, фонди та програми ООН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Представниця ООН: Мусимо постійно нагадувати світові про збройний конфлікт в Україні

Представниця ООН: Мусимо постійно нагадувати світові про збройний конфлікт в Україні 21.02.2019

У 2018 році гуманітарні організації, які працюють на Донбасі під егідою ООН, отримали менше половини необхідного фінансування. DW розпитала в координаторки ООН Оснат Лубрані про причини та наслідки недофінансування.
ООН потребує 162 мільйони доларів для гуманітарних проектів на Донбасі

ООН потребує 162 мільйони доларів для гуманітарних проектів на Донбасі 31.01.2019

Для гуманітарних проектів в України на 2019 рік ООН потребує 162 мільйони доларів - кошти мають піти переважно на допомогу постраждалим від конфлікту на Донбасі. Минулого року ООН зібрала менше половини необхідної суми.
ООН закликає збільшити підтримку мирних жителів на Сході України

ООН закликає збільшити підтримку мирних жителів на Сході України 19.08.2018

Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані закликала міжнародну спільноту більше допомагати цивільному населенню Сходу України, котре потерпає від обстрілів та має складнощі з доступом до медичних послуг і освіти.