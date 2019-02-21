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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "представництво ООН в Україні".
Офіційна назва представництва ООН в Україні - Офіс Координатора системи ООН. Офіси Координаторів системи ООН були запроваджені в 1997 році. Координатор ООН у конкретній країні є представником генерального секретаря ООН. Його завдання полягає в об'єднанні різних установ ООН і координації їхньої діяльності. Йдеться про агентства, фонди та програми ООН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У 2018 році гуманітарні організації, які працюють на Донбасі під егідою ООН, отримали менше половини необхідного фінансування. DW розпитала в координаторки ООН Оснат Лубрані про причини та наслідки недофінансування.
Для гуманітарних проектів в України на 2019 рік ООН потребує 162 мільйони доларів - кошти мають піти переважно на допомогу постраждалим від конфлікту на Донбасі. Минулого року ООН зібрала менше половини необхідної суми.